Harburg. Bei Asphaltierungsarbeiten zwischen Meckelfeld und Rönneburg ist eine Walze kopfüber in den Seevekanal gestürzt. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und von der schweren Maschine unter Wasser gedrückt, so dass er nur schwierig Luft bekam.

Den Feuerwehrleuten gelang es aber schnell, den Mann zu bergen. Er kam mit schweren Verletzungen und Wasser in der Lunge per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Bergung der Walze gestaltete sich weiterhin schwierig, weil ein angeforderter Kranwagen auf dem frischen Asphalt keinen Stand fand. Die Walze wurde schließlich zunächst mit einer Ölsperre gesichert.