Agathenburg . Die Lichtkunst-Reihe auf Schloss Agathenburg macht den Beginn der dunklen Jahreszeit heller und strahlender. Dieses Jahr zeigt die Kulturstiftung eine Ausstellung mit Installationen der Künstlerin Betty Rieckmann aus Karlsruhe.

Die junge Künstlerin spielt bei ihren vielfältigen Werken mit der Wahrnehmung des Betrachters. Immer wieder wirken ihre Werke neu und anders – der Besucher kann eintauchen in eine fantastische Welt aus Farben und Formen. Zum Teil im Dialog mit dem realen historischen Gebäude lässt sie in Agathenburg einen imaginären Ort aus Lichtkunst entstehen.

Für ihre dreidimensionalen Lichtskulpturen nutzt die Künstlerin moderne LED-Technik, gesteuert von einer speziellen Software, durch die sich die Farben ihrer Installationen und Objekte beständig verändern. Wie eine magische Lichtmalerei wirken ihre Kunstwerke.

Nicht nur Farbiges wird präsentiert, auch das gleißende Weiß von metallischen Reflexionen verarbeitet Rieckmann in ihren Werken. Lichtreflexe haben schon im sogenannten Goldenen Zeitalter die Maler fasziniert, in der Ausstellung werden sie mit Fotografien und Lichtkästen in Szene gesetzt. „Diffuser Schein“ auf Schloss Agathenburg bringt etwas Leuchtendes in das Alltagsgrau der Wintermonate.

Diffuser Schein Ausstellung Schloss Agathenburg, Eröffnung So, 27. Oktober, 17 Uhr, geöffnet bis 1. Dezember. Familienkunsttag Sa, 9. November, 15-17.30 Uhr, After-Work-Führung Do, 7. und 28. November, 17.30 Uhr