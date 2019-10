Ein Post-Pensionär analysiert die Welt

Vierhöfen. Die ganze Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Immer ist irgendetwas, was sich ständig und selbst verändert. Angst, Panik und schlimmste Befürchtungen bestimmen unseren Alltag. Hans-Hermann Thielke, Postbeamter a. D., sitzt in seiner Trutzburg – einem „Zwei-Dreiviertel-Reihenmittelhaus“ am Rande einer Kleinstadt und analysiert die Fakten.

Ohne Freunde aber mit einem Toaster und den neuen und alten Medien findet er Antworten auf quälenden Fragen, die sich seine Mitbürger immer und immer wieder stellen: Wird meine Arbeit schon bald von einem Roboter übernommen?

Muss ich für meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Weltmeere zu entlasten? Was mache ich mit meinen alten Thermohosen, wenn es – dem Klimawandel geschuldet – immer wärmer wird?

Mit der Verlässlichkeit eines deutschen Beamten beobachtet Thielke seine Umgebung und deren Veränderungen. Er weiß aber auch, wenn er nicht mit der Zeit geht, muss er mit der Zeit gehen. Aktuell im Zeitalter der Globalisierung schaut Thielke dem Bewohner der Bundesrepublik Deutschland akribisch genau vor, hinter und auf den Kopf. Der Alte Bahnhof Gödenstorf präsentiert Thielkes neues Programm „Immer“.

