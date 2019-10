Salzhausen . Der Verein Salzhausen Kultur-Heimat-Leben lädt für dieses Wochenende zu zwei Konzerten in die Dörpschün. Heute präsentiert Hans Malte Witte aus Lüneburg seine neue Band SpiritUpFour, in der vier Musiker ihre Talente einfließen lassen. Mit dabei sind Ken Norris (Gesang), Lutz Krajenski (Piano) und Christin Neddens (Schlagzeug). Neddens studierte in Deutschland, den Niederlanden und den USA. Sie gastierte bei nationalen und internationalen Festivals. Ken Norris bringt wie alle Musiker seine Lieblingsstücke mit und wird von der starken und lebendig gemischten Band unterstützt.

Wunderschöne Pop-Balladen

Morgen spielt das Saxofonquartett Frollein Sax ein CD-Release-Konzert. Mit der Musik des charmanten Quartetts kann jeder durch argentinische Tangonächte tanzen, in wunderschönen Pop-Balladen schwelgen, zu Funky Beats grooven, zum Jazz swingen und Klassik genießen. Das Konzert wird bereichert durch Charme, Witz und Informationen über die Instrumente in einer kreativen Moderation.

Von dem Konzert wird ein Video produziert. Mit dem Besuch des Konzertes willigen die Besucher ein, dass die Filmaufnahmen, auf denen die Besucher auch deutlich erkennbar abgebildet sein können, vergütungsfrei veröffentlicht und verbreitet werden.