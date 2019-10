Buxtehude . Die Hedgehog Stompers aus Buxtehude zählen seit 45 Jahren zu den beliebtesten Jazzbands Norddeutschlands. Dieses Ereignis muss natürlich gefeiert werden – mit Roger Myerscough als Überraschungsgast, dem einzigen noch aktiven Musiker der ehemaligen englischen Jazzband Phil Mason’s New Orleans Allstars. Und natürlich mit Schmalzbrot und Frikadellen! Auch ehemalige Bandmitglieder, unter anderem Ingo Manns, sind eingeladen.

Im Mittelpunkt steht New Orleans Jazz

Gespielt wird der beliebte, immer jung und aktuell gebliebene New Orleans Jazz – so, wie er heute im French Quarter von New Orleans zu hören ist. Stolz und mit der Überzeugung, dass auch in Buxtehude Jazz gemacht werden kann, eröffneten Klaus Eckel (Piano), Heye Villechner (Schlagzeug), Heiko Haase (Trompete) und Ingo Manns (Klarinette), Assa Meyer-Löhden (Banjo), Kurt Sabathiel (Tuba) und ller Schulz (Posaune) am 5. Oktober 1974 den Jazzkeller Buxtehude, genannt „Jazz Inn“. Dieses Datum gilt als das Gründungsdatum der Hedgehog Stompers, obwohl die Band eigentlich bereits am 26. April 1974 in der „Pfeffermühle“ in Buxtehude zum ersten Mal ein paar Töne von sich gab.

Freundschaften mit vielen anderen Jazzbands

Zu den besonderen Erlebnissen der Gruppe zählen gemeinsame Konzerte und Sessions mit international bekannten Bands wie die Chris Barber Jazz & Blues Band, Mr. Acker Bilk, Papa Bue’s Viking Jazzband, die Rebirth Brass Band, Monty Sunshine’s Jazzband, die Ken Colyer Trust Band, die Barrelhouse Jazzband und vor allem Phil Mason’s New Orleans Allstars, zu denen die Hedgehogs über die Jahre eine nahezu freundschaftliche Beziehung aufbauten. Insbesondere englische Bands feiern mit diesem traditionellen Jazz bis heute im eigenen Land und auf dem Kontinent unverändert riesige Erfolge.

Die Hedgehog Stompers haben den New Orleans Jazz ihrer Vorbilder vor über 45 Jahren für sich entdeckt und daraus ihren eigenen mitreißenden und unverwechselbaren Stil mit „British Flair“ entwickelt, der überall die Fans und die Freunde des New Orleans Jazz begeistert. Und eines ist etwas Besonderes: Die Band hat sich während der gesamten Zeit eines bis heute erhalten: den Spaß am Jazz und die Freude beim Spielen. Die Aktuelle Besetzung sind Udo Krüger (Posaune, Gesang), Günter Meyer-Corleis (Tuba), Gerd Jungermann (Klarinette, Saxofon), Michael Weiß (Trompete), Holger Bundel (Klavier, Gesang), und Assa Meyer-Löhden (Banjo, Gesang).

45 Jahre Hedgehog Stompers Sonnabend, 12. Oktober, 20 Uhr, Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, Buxtehude, Eintritt auf Stehplätzen 10 Euro, auf Sitzplätzen 13 Euro. Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus, Tel. 04161/501-2345 und im Kulturforum Mo-Fr 9-12 Uhr

Infos unter www.hedgehog-stompers.de