Buxtehude . Wenn es draußen unaufhörlich regnet, ist Kino immer eine Option. Im City-Kino Buxtehude steht die nächste Live-Übertragung aus dem Royal Opera House in London an: Am Dienstag, 8. Oktober, wird Mozarts „Don Giovanni“ mit Erwin Schrott und Daniel Behle gespielt. Die Übertragung wird in rund 200 Kinos in Deutschland und Österreich gezeigt.

Die Tragikomödie rund um den Meister der Verführung Don Giovanni ist ein packendes Drama mit komplexen Charakteren und herrlichen Melodien, von Don Giovannis überschwänglicher „Champagner-Arie“ bis zu Don Ottavios Liebeserklärung „Dalla sua Pace“.

Der Antiheld Don Giovanni wird von Publikumsliebling Erwin Schrott gesungen. Der deutsche Tenor Daniel Behle verkörpert seinen Gegenspieler Don Ottavio. Die weitere Besetzung sind Roberto Tagliavini als Leporello, Malin Byström als Donna Anna, Christine Rice als Donna Elvira, Louise Alder als Zerlina, Leon Košavić als Masetto und Peter Magoulas als Commendatore. Geleitet wird die Aufführung von Hartmut Haenchen.

Exklusive Backstage-Aufnahmen und -Interviews

Die Kinoübertragungen des Royal Opera House bieten dem Publikum den besten Platz im Haus und exklusive Backstage-Aufnahmen und -Interviews. Die Zuschauer sind so nie weit von einer Vorstellung des Royal Opera House entfernt.

Die Oper dauert drei Stunden und 30 Minuten einschließlich einer Pause, und wird in italienischer Sprache mit englischen Übertiteln gesungen.

Die Live-Übertragungen des Royal Opera House feiern 2019 ihr elfjähriges Bestehen und verbreiten Oper und Ballett auf höchstem Niveau weltweit. In der Kinosaison 2019/20 werden in der Partnerschaft mit Trafalgar Releasing 13 Vorstellungen in über 1600 Kinos in mehr als 53 Ländern weltweit erreichen. Über den offiziellen YouTube-Kanal des Royal Opera House, den am häufigsten abonnierten YouTube-Kanal aller Kunstinstitutionen der Welt, können die Zuschauer auf eine Vielzahl von Live-Streams und On-Demand-Inhalten zugreifen.

4000 Kinos in mehr als 100 Ländern

Trafalgar Releasing, Tochterfirma von Trafalgar Entertainment, ist weltweit führend im Vertrieb von Eventkinos. Zu den weltweiten Aktivitäten von Trafalgar Releasing gehören die Produktion, der Erwerb, die Vermarktung und der Vertrieb von Spezialinhalten an über 4.000 Kinos in mehr als 100 Ländern weltweit.

Das Spektrum umfasst Oper und Ballett, preisgekröntes Theater und Aufzeichnungen mit Kultcharakter, Rockmusik und Produktionen der aktuellen Unterhaltungsmusik. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York, Los Angeles und Denver.

Dienstag, 8. Oktober, 19.45 Uhr, City-Kino Buxtehude, Karten ab 22 Euro (inkl. Getränk) unter 04161/600556 und www.citykino-buxtehude.de