Georgswerder/Meckelfeld. „Die Sendung mit der Maus“ (WDR) richtet am 3. Oktober wieder den bundesweiten „Türöffner-Tag“ aus, und der Energieberg Georgswerder macht zum zweiten Mal mit. Von 10 bis 18 Uhr erfahren Kinder, warum der in der ehemaligen Deponie „schlafende Drache“ als einziger nicht fliegen darf.

Von 11 bis 16 Uhr ist außerdem das kunterbunte Müllmobil vor Ort. Hier erklärt ein echter Müllmann anhand eines von Kindern bemalten Drehtrommelfahrzeugs, wie so ein Müllauto funktioniert.

Energieberg Georgswerder, Fiskalische Str. 2, Anfahrt mit Bus 154 ab Bahnhof Wilhelmsburg und Harburg, Haltestelle Fiskalische Straße.

Auch Musik aus Seevetal (MUSAS), eine Sparte in Turnverein Meckelfeld, öffnet ihre Tür am 3. Oktober. Die Maus ist im Helbachhaus in Meckelfeld zu Gast. Von 14 bis 18 Uhr wird es das spannende Instrumentenkarussell geben, an dem viele Instrumente ausprobiert werden können.

Das Blasorchester und die Bläserklasse Da Capo zeigen ihr Können. Die Besucher können frei nach dem Motto „Ein Orchester zum Anfassen“ hautnah dabei sein, den Musikern auf die Finger schauen und erleben, wie die Proben und die Auftritte eines Orchesters ablaufen.

MUSAS, Helbach-Haus Meckelfeld, Bgm-Heitmann-Str. 34, Anmeldung: presse@musik-aus-seevetal.de

Außerdem machen in der Region noch diese Teilnehmer mit:

Judoverein HSV-Stöckte, Fuhlentwiete 17, Winsen, Judo für Kinder zum Ausprobieren, 10-12 Uhr, Anmeldung: j-fighter@hsvstoeckte.de

Restaurant schwerelos&zeitlos, Harburger Schloßstr. 22, Harburg. Blick hinter die Kulissen des Restaurants, Führungen alle halbe Stunde von 11.30 bis 18 Uhr, Anmeldung unter Angabe der Uhrzeit unter info@schwerelos-zeitlos.de

Landerleben mit Marie, Hauptstraße 43, Halvesbostel-Holvede, zeigt alles über Kartoffelanbau von Aussaat bis Ernte, 10-17 Uhr, Anmeldung: m-c.stoever@web.de

Alle Maus-Türen unter www.wdrmaus.de