Harburg. Schauspiel-Prominenz in der Harburger Innenstadt: Der Bereich rund um den Sand war am Sonnabend Schauplatz eines Drehs für die Tragikomödie „Eisland“.

In der Hauptrolle: Der auf dem Foto unter einer Kapuze versteckte Axel Prahl. In „Eisland“ spielt Prahl den Tiefkühlkostlieferanten Marko, der krankheitsbedingt in Frührente gehen muss und den Tod einer betagten Kundin verheimlicht, um ihre Rente zu kassieren.In Harburg dienten die Sparkasse – kurzerhand in „Hanse Kredit Bank“ umbenannt und ein Asia Imbiss als Dreh-Locations.