Neuwiedenthal . Diese Sperrung wird für einiges Chaos am S-Bahnhof Neuwiedenthal sorgen: Weil die Fahrbahn dringend instandgesetzt werden muss, lässt das Bezirksamt Harburg den Rehrstieg im Bereich zwischen Cuxhavener Straße und Striepenweg ab Montag, 7. Oktober, für den Verkehr sperren.

Voraussichtlich bis Sonntag, 20. Oktober wird dort kein Auto und kein Bus fahren können. Zwar sind in der betreffenden Zeit Hamburger Herbstferien – doch auch in Ferienwochen wird die Straße vor allem von Pendlern stark genutzt. Denn: Über sie ist auch das Park and Ride-Parkhaus am Neuwiedenthaler Bahnhof zu erreichen.

Es liegt im gesperrten Bereich und ist für die Bauzeit nicht benutzbar. Auch der Busbahnhof wird im entsprechenden Zeitraum nicht anfahrbar sein. Am Dienstag, 8. Oktober, ist zeitweise zusätzlich die rechte Fahrspur der Cuxhavener Straße in Richtung stadtauswärts gesperrt, da in diesem Zeitraum der Einmündungsbereich gefräst wird. Mit massiven Behinderungen muss gerechnet werden.