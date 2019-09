Reppenstedt . Drei Fahrzeuge haben innerhalb von vier Wochen in Reppenstedt gebrannt. Die Polizei hat einen 70-Jährigen festgenommen.

Die erste Tat ereignete sich am 23. August gegen 22:30 Uhr. An diesem Abend brannte in der Gerhart-Hauptmann-Straße das Hinterrad eines dort abgestellten SUV. Nur sechs Tage später gab es erneut eine Alarmierung für die örtliche Feuerwehr. Dieses Mal wurden die Brandschützer gegen 15 Uhr in die Hermann-Löns-Straße gerufen. Ein Auto stand dort in hellen Flammen.

Der Wagen brannte aus. Knapp drei Wochen später das nächste Feuer. Diesmal mussten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu nächtlicher Stunde in den Adlerweg ausrücken. Ein Toyota stand brannte im Frontbereich. Hier konnte die Feuerwehr nur noch Schadensbegrenzung vornehmen.

Polizeibeamte haben einen 70-Jährigen in Haft genommen, der im Verdacht steht, die Brände gelegt zu haben. Er war in der Nähe zweier Tatorte gesehen worden. Am Dienstag erließ eine Lüneburger Haftrichterin Haftbefehl.