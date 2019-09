Nichts tun und dabei witzig sein

Vierhöfen . Das Kleinkunst-Theater „Zum Alten Bahnhof“ aus Gödenstorf, inzwischen in der Galerie Vierhöfen beheimatet, eröffnet die neue Comedy-Saison. Der neue Kulturfahrplan ist erschienen und die Tickets bis März 2020 sind ab sofort in der Galerie in Vierhöfen wie auch in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Sie sind alle wieder mit dabei: Die Comedians waren sofort begeistert von dem Plan, wieder eine reine Comedy- und Kleinkunstbühne in der Lüneburger Heide zu haben. Mit von der Partie zum wiederholten Male sind Benni Stark, Lilo Wanders, Ingo Oschmann, Hans Hermann Thielke, Ausbilder Schmidt, Jens Heinrich Claassen und viele weitere. Und wie immer heißt es: schnell sein. Das Ticketkontingent ist begrenzt und die ersten Tickets einiger Shows gehen bereits zur Neige. „Sex-und-Sechzig" Den Anfang macht am Sonnabend, 21. September, 20 Uhr, der Hamburger Comedy-Star Don Clarke mit seinem Soloprogramm „Sex-und-Sechzig". Dieses Programm ist mit nur ein paar Worten beschrieben. Don Clarke hinterlässt jeden Abend eine Schneise der Zwerchfellvernichtung. Die Zuschauer im alten Bahnhof gingen nach der Show mit feuchten Augen vor lauter Lachen nach Hause. Ein Mann, eine Bühne, ein Mikrofon – mehr braucht es nicht, um mit einer der lustigsten Comedyshows Deutschlands zu begeistern. Mit seinem neuen Soloprogramm „Sex-und-Sechzig" knüpft der Comedian Don Clarke dort an, wo er niemals aufgehört hat: Beim Nichtstun. Und da er glücklicherweise nicht der Einzige ist, der ihm dabei gern zuhört, wird seine Fangemeinde immer größer. Mit neuen, skurrilen Geschichten ist er wieder auf Tour, plaudert aus dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: „Wenn du abnehmen willst, musst du erst mal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar Mal verdoppelt habe!" Und um trotzdem nicht ganz untätig zu sein, betreibt er Sport, Ritter Sport… Publikum und Kritiker sind sich gleichermaßen uneinig: „Der kann ja wirklich nichts! Aber das verdammt gut!" Weitere Termine: Benni Stark, Sa, 12. Oktober, 20 Uhr, Hans Hermann Thielke, Sa, 26. Oktober, 20 Uhr, Ausbilder Schmidt, Sa, 2. November, 20 Uhr, Matthias Jung, Do, 21. November, 20 Uhr, Rena Schwarz, Fr, 29. November, 20 Uhr, Jens Heinrich Claassen, Sa, 8. Februar 2020, 20 Uhr, Christopher Köhler, Sa, 22. Februar, 20 Uhr, Michael Eller, Fr, 15. Mai, 20 Uhr