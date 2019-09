Volksmusik in Stelle

Volksmusik in Stelle Das Erbe von Ernst Mosch bewahren

Stelle/Hörsten . Die Steller Musikanten begeistern regelmäßig tausende Zuschauer bei ihren Konzerten. Ob in der Heide, auf Hof Freschenhausen oder bei ihrer Gala in der Schulsporthalle in Stelle: Immer mehr Menschen besuchen regelmäßig die Konzerte und schätzen die familiäre Atmosphäre, die dabei vorherrscht.