Töster Kulturtage: Freitag geht’s los

Tostedt . Rund 50 Veranstaltungen in acht Tagen – das sind die Töster Kulturtage, die am Freitag, 20. September, beginnen. Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und Mitmachaktionen bis Sonnabend, 28. September, wurden von Tostedtern für Tostedter und Gäste organisiert und zusammengetragen. Das Abendblatt stellt einige der Veranstaltungen vor.

Die Töster Kulturtage beginnen am Freitag, 20. September, um 15 Uhr mit einem Boule-Event auf dem großen Rathausparkplatz. Mit Unterstützung durch die Boule/Pétanque-Abteilung des MTV Tostedt wird auf dem Schotterparkplatz ein temporäres Boulodrôme errichtet.

Boule auf dem Schotterplatz

Auf einigen Spielfeldern werden Showkämpfe veranstaltet, auf anderen Spielfeldern werden Übungsmöglichkeiten für verschiedene Wurftechniken errichtet. Die Gemeinde als Schirmherrin sorgt für den Kaffee und der Freundeskreis Morlaàs, der die Beziehungen zur französischen Partnerschaft pflegt, wird für Kuchen und Wein sorgen.

Mit der Akkordeonmusik von Heinz Seyffarth soll am Platz französisches Flair aufkommen und der Boulesport den Töstern nähergebracht werden.

Für Harry Kalinowsky, Koordinator des Freundeskreises, ist Boule mehr als nur Sport: „Ob Mann, ob Frau, ob Jung, ob Alt, ob gesund oder mit Handicap, hier kann jeder miteinander ins Spiel kommen und mit einer guten Mischung von Zufall und Können ist die Kraft des Boulespiels zu erfahren. Boule ist mehr als nur Sport, es ist ein absolut inklusives und soziales Lebensgefühl“.

Werkstolz-Ausstellung

Eingebettet in die Töster Kulturtage ist die jährliche Werkstolz-Ausstellung der gleichnamigen Künstler- und Kunsthandwerkergruppe aus Tostedt und Umgebung. Gudrun Hofmann, die Initiatorin von Werkstolz, hat erneut befreundete Künstler aus der Umgebung aktiviert, um gemeinsam am Sonntag, 22. September, 11 bis 18 Uhr, den bekannten Herbstmarkt auszurichten. An sechs Stationen in und um Tostedt öffnen Künstler, Kunsthandwerker und Designer ihre Ateliers.

In spätsommerlicher Atmosphäre – bei Kaffee und Kuchen und anderen Leckereien – kann in wunderschönen Gärten und auf liebevoll hergerichteten Höfen Platz genommen, geschaut, gestaunt und geschlemmt werden. Die schöne Atmosphäre, das Plaudern mit den Ausstellern ist seit mehr als zehn Jahren ein beliebtes Ziel von vielen Ortsansässigen und Gästen von außerhalb. In diesem Jahr bieten mehr als 30 Aussteller anspruchsvolles Kunsthandwerk an. Hier und da gibt es Konzerte oder musikalische Untermalungen. Alle Orte sind nicht weit voneinander entfernt, so dass man umweltfreundlich mit dem Fahrrad von A nach B kommen kann.

„Orgeln an der Nordsee“

Eine besondere Ausstellung wird indessen im Tostedter Rathaus gezeigt: Dem Tostedter Hans Sendes ist es zusammen mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Tostedt gelungen, die Wanderausstellung „Orgeln an der Nordsee“ nach Tostedt zu holen. Die interaktive Ausstellung mit vielen Tonfilm- und Musikbeispielen erzählt die Entstehung der ältesten Orgellandschaft der Welt.

Die Ausstellung, die in einem Zeitraum von 20 Jahren von dem Schleswiger Musikprofessor Konrad Küster zusammengestellt wurde, zeigt die Entwicklung des Orgelbaus und des Einsatzes der Instrumente im Verlauf von fünf Jahrhunderten. Nicht zuletzt galt es schon beim Bau der Orgeln, die Instrumente vor der Witterung und der salzhaltigen Seeluft zu schützen.

Das gesamte Programm der Töster Kulturtage kann unter www.tostedt.de in der Rubrik Bürgerservice unter „Aktuelles“ heruntergeladen werden.