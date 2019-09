War es Brandstiftung? Feuerwehr verhindert, dass auch die neue Sporthalle in Brand gerät. Polizei sucht nach Hinweisen

Der Dachstuhl der Grundschulsporthalle in Sprötze stand in hellen Flammen

Buchholz . Am frühen Sonnabendmorgen ist ein Teil der Grundschulsporthalle in Sprötze ausgebrannt. Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner Feuerschein aus dem Dachstuhl der alten Sporthalle in der Lehrer-Schwägermann-Straße.