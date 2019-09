Von Lokal zu Lokal in der Buxtehuder Pistennacht

Buxtehude. Von Kneipe zu Kneipe ziehen, feiern und tanzen: Bei der 4. Pistennacht am Sonnabend, 21. September, laden Buxtehudes Gastronomen und Bars von 18 bis 1 Uhr wieder zu einem Abend mit viel Livemusik und verschiedenen Mottopartys ein.

Insgesamt 15 verschiedene Lokale und Spielstätten – von der Altstadt über die Lighthouse Bar im Navigare-Hotel bis hin zum Bux-Bowl und der Diskothek Freudenhaus – warten mit einem abwechslungsreichen Programm von Rock und Pop über Soul & Funk bis hin zu Boogie-Woogie und Ragtime auf die Feierlustigen. Die Wirte und Gastronomen haben sich auch in diesem Jahr wieder originelle Mottos einfallen lassen.

Im Bier-Baum steigt die Rockabilly Party

Im Bier-Baum steigt die Rockabilly Party, im Hooks erklingt Soul-&-Funk- Musik mit „Food and Drink Specials“, das Navigare serviert typische Drinks zum Motto „Sex and the City“ und bei Tesch-Westfleth wird zur „Schweppesnight“ ausgelassen gefeiert.

Für Live-Musik sollten Pistengänger das Bebop, The Rebel’s Choice, Ma Vie oder die Waschbar 60 Grad ansteuern. Die beiden DJs Oliver La Guard und DJ Hendrik holen zum Ausklang in die Nacht für alle Nachtschwärmer nochmal den Festival-Sound des Jahres beim „Meet the Beat“-Festival zurück nach Buxtehude.

Lautloskonzert auf dem Rathausplatz

Um mit dem richtigen Sound im Ohr in den langen Pistenabend zu starten, veranstaltet die Hansestadt Buxtehude ab 19 Uhr das erste Lautloskonzert auf dem Rathausplatz. Die Musik schallt dort nicht aus Boxen, sondern Besucher erhalten einen Kopfhörer und können zwischen drei Kanälen ihren Musik-Favoriten auswählen und sofort lostanzen, bevor es weiter in die Lokale geht.

Für das leibliche Wohl sorgen in diesem Jahr das Amadeus Restaurant, das gleichzeitig die Cocktail Happy Hour auf die ganze Nacht verlängert, der Ratskeller Buxtehude und der Imbiss „Curry vom Feindtsten“ vor dem Historischen Rathaus.

4. Buxtehuder Pistennacht Sonnabend, 21. September, ab 18 Uhr, Weitere Infos unter: www.buxtehude.de/pistennacht