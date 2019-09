Hamburg. Auf der Autobahn 1 hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Harburg ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Lkw in Richtung Norden um kurz nach 13 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der 52 Jahre alte Fahrer des hinteren Lastwagens wurde durch den Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Der Tote wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht

Die Feuerwehr konnte den Mann noch aus dem völlig verformten Wrack befreien und den medizinischen Rettungskräften übergeben. Doch der 52-Jährige verstarb noch vor Ort. Genauere Erkenntnisse zur Unfallursache liegen bislang nicht vor. Der Tote wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern an. Die A1 ist zwischen der Anschlussstelle Harburg und Stillhorn in Richtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zum Maschener Kreuz zurück.