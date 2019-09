Daimler baut neues Logistikzentrum am Werk Hausbruch

Das Werk in Bostelbek will sich nordwestlich bis zur A 7 ausbreiten. Dazu muss ein Bebauungsplan erarbeitet werden.

Heimfeld. Seit längerem ist bekannt, dass das Automobilwerk der Daimler AG zwischen Ellernweg und der Straße am Radeland sich erweitern will. Bereits im März 2016 hatte Werksleiter Wolfgang Lenz Investitionen des Daimler-Konzerns von 500 Millionen Euro in das Mercedes-Benz Werk Hausbruch angekündigt. Im April 2019 stand der Bebauungsplan Heimfeld 42/Moorburg 7 erstmals auf der Tagesordnung des Stadtplanungsausschusses der Harburger Bezirksversammlung – ohne genauere Angaben. Die Unterlagen zur Ausschusssitzung am heutigen Montagabend sind konkreter: Daimler plant ein Logistikzentrum zur effizienteren Versorgung des Werks.