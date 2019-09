Ritter, Gaukler und fahrende Händler

Luhmühlen. Der Heideort Luhmühlen ist längst viel mehr Menschen als nur den Reitern bekannt: Abseits von hochkarätigen Vielseitigkeitsturnieren ist Luhmühlen inzwischen auch Austragungsort zahlreicher Festivals. Am kommenden Wochenende wird Luhmühlen wieder zum Zeitsprung einladen: Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) ist am Sonnabend, 14., und Sonntag, 15. September, erneut dort zu Gast. Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum ist das mit bis zu 3000 Mitwirkenden weltgrößte reisende Mittelalter-Kulturfestival. Das „fahrende Volk“ schlägt auf dem Turnierplatz der Turniergesellschaft Luhmühlen wiederum sein Lager mit mittelalterlicher Erlebniswelt auf.

Nach dem Wegfall des MPS in Hamburg-Öjendorf bildet das MPS in Luhmühlen, dreimal größer aufgebaut als in den Vorjahren, fortan den Saisonabschluss. Auch diesmal ist grandioser Spaß für Mittelalterfans, Familien mit Kindern und Musikfans garantiert. Für immer wieder neue Höhepunkte sorgen 24 Bands auf sechs Bühnen, 180 Marktstände, Dutzende Gaukler und Stelzenläufer, 100 Heerlager, das atemberaubende Feuerspektakel, der Pestumzug, und mehrmals täglich gewaltige Ritterturniere, die von der riesigen Steintribüne bestens zu erleben sind.

Mehr als 12.000 Sitzplätze an Bühnen, unter den Sonnensegeln und den Tavernen laden den müden Wanderer zum Rasten ein, und eine große Auswahl an Speisen und Getränken garantieren das leibliche Wohl.

Zum ersten mal in Luhmühlen ist die Band Heavysaurus mit einem Auftritt am Sonntag zu sehen. Heavysaurus treten als Dinosaurier und Drachen kostümiert auf und spielen in moderater Lautstärke Heavy-Metal-Musik für Kinder ab drei Jahren – ein Riesenspaß auch für die begleitenden Erwachsenen.

Das MPS überhäuft alle Gäste, die am Sonnabend, ab 11 Uhr die Einlasstore durchschreiten, mit kostenlosem Werbematerial wie 4000 Fahnen, 5000 Feuerzeugen, 1.000 Aufnähern, 20.000 transparenten Aufklebern und vielem mehr.

Der Sonntag ist Familientag – alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen, Gäste von 55 bis 65 einen ermäßigten Eintritt.

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, Turnierplatz Luhmühlen, Sonnabend, 14. September, 11-24 Uhr, Sonntag, 15. September, 11-19.30 Uhr.

Für alle Gäste und Camper ist von Mittwoch bis Montag ein kostenloser Bus-Shuttle zwischen dem ZOB Lüneburg, Bussteig 13, und dem MPS Veranstaltungsgelände in Luhmühlen eingerichtet.

Spielpläne, Händlerliste, Preisinfos, Aufbauplan und weitere Informationen auf spectaculum.de/termine/luhmuehlen/