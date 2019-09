Markante Kirche in Marmstorf besteht seit 60 Jahren

Marmstorf. An diesem Wochenende, von heute bis Sonntag, lässt es die Auferstehungsgemeinde in Marmstorf krachen: 60 Jahre ist es her, dass die Kirche eingeweiht wurde. Den Auftakt macht heute eine eigens für den Anlass komponierte Kantate. Am Sonnabend ist Dorffest vor und in der Kirche mit Kinderspiel, Massenkaraoke und „Disco op de Deel“ und am Sonntag der eigentliche Kirchweihfeiertag.

„Die Kirche im Dorf lassen", ist so ein geflügeltes Wort. Ende der 50er-Jahre ging es erst einmal darum, die Kirche überhaupt ins Dorf zu holen. Bis dahin gingen die Marmstorfer nämlich zum Beten nach Sinstorf. Anfangs gab es noch nicht viele Marmstorfer Es gab auch nicht viele Marmstorfer. Neben einigen Bauernhöfen und Bürgerhäusern gab es eine Heimstättensiedlung in Richtung Appelbüttel sowie ein paar versprengte Häuser im Wald. Das sollte sich nun ändern: Hamburg brauchte Wohnraum und Marmstorfs Bauern hatten Land. Vor 60 Jahren: Das Pfarrhaus steht bereits, die Kirche wird noch errichtet

Foto: Lars Hansen / xl Entlang des Marmstorfer Wegs entstanden Reihenhäuser, in Richtung Eißendorf planten die Neue Heimat und andere Gesellschaften Plattenbauten. Das Dorf wuchs schlagartig. Schon Mitte der 50er-Jahre wurde deshalb die Marmstorfer Kirche geplant und ab 1957 wohnte der Sinstorfer Pastor Friedrich Kunst, der die Marmstorfer Kirche übernehmen sollte, im Pfarrhaus an der Elfenwiese. Schlicht und kantig im Stil der Zeit Die Kirche wuchs nebenan nach den Plänen des Architekten Hans Schmidt schlicht und kantig im Stil der Zeit mit norddeutschen Elementen wie Backsteinklinker und spitzem Kupferdach. Ein einziges zentrales Ornament erhielt das Gotteshaus: Das Kruzifix-Fenster über dem Altar. Es wirkt: Jeder evangelische Marmstorfer kennt dieses Fenster. Dorf brach mit der Kirche Von nun an galt es, das Dorf in die Kirche zu lassen. Das gelang über die Jahrzehnte mit unterschiedlichem Erfolg: Wurden in den 60er-Jahren über eine offene und annehmende Jugendarbeit gerade viele der Neu-Marmstorfer in die Gemeinde integriert, kam es in den 1970er-Jahren beinahe zum Bruch des Dorfes mit seiner Kirche: Ein sehr konservativer Gemeindevorstand hatte sehr konservative Pastoren nach Marmstorf geholt. So konservativ, dass zwei Pastoren zum Katholizismus konvertierten und Gemeindemitglieder mitnahmen. Viele Marmstorfer begannen, mit der Gemeinde zu fremdeln. Ende der 70er-Jahre begann der Neuanfang. Wieder war es die Jugendarbeit, die die Basis legte. Die Auferstehungsgemeinde von heute feiert Rock-Gottesdienste, betreibt den Second-Hand-Laden „Emma“, vermittelt den Glauben schon mal am Elfmeterpunkt und tut alles, um mehr zu sein, als nur die Kirche in Marmstorf, nämlich die Kirche für Marmstorf. 1959 sah man rund um die Kirche noch freies Feld

Foto: Lars Hansen / xl „Wir arbeiten eng mit allen anderen Institutionen zusammen“, sagt Pastor Thomas von der Weppen, selbst Marmstorfer Jung’. „Schulen, Schützen, Sportler, Feuerwehr, Landfrauen - alle sind in Marmstorf vernetzt und verwurzelt. Wir auch.“ Und so wird die Kirchweihe ein Dorffest. Das Auftaktkonzert heute um 18 Uhr wird laut: Kirchenmusiker Uwe Heynitz hat das Stück „Auferstehung“ für Posaunenchor, Orgel, Rockband und Solisten geschrieben. Am Sonnabend wird der Kirchenplatz ab 10 Uhr zum Festgelände. Für Kinder gibt es Action aller Art. Ab 20 Uhr können bei „Marmstorf singt!“ Hits mitgesungen werden. Danach wird das Kirchenschiff zur Disco – in den 70ern undenkbar! Zum Wiesengottesdienst am Sonntag ab 11 Uhr darf jeder sein Lieblingsessen mitbringen. Den Abschluss bildet um 15 Uhr die Kaffeesause mit 60er-Jahre-Schwerpunkt: Es gibt Fürst-Pückler-Eis und Pfirsichbowle. Die Auferstehungsgemeinde ist – eine lässige Kirche im Dorf.