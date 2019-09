Stadt will Harburger Unterkünfte länger nutzen

Harburg. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) hat bei der Bezirksversammlung Harburg darum gebeten, die Genehmigungen für die Flüchtlingsunterkünfte Sinstorfer Kirchweg um sieben Jahre und Neuenfelde sowie Lewenwerder I und II für jeweils zehn Jahre zu verlängern.

Außerdem möchte sie die beiden Containerblöcke an der Erstaufnahme in der Harburger Poststraße stehen lassen, statt sie, wie angekündigt, abzubauen. Und sie möchte auf dem Gelände der Unterkunft Wetternstraße Reserveflächen für 56 Unterkunftsplätze vorhalten.

Container halten gar nicht so lange

„Das bedeutet nicht, dass wir diese Plätze auf jeden Fall in Anspruch nehmen und es bedeutet auch nicht, dass die vier Unterkünfte jetzt zehn beziehungsweise sieben Jahre stehen bleiben“, sagt Holger Poser, einer der beiden Leiter des behördenübergreifenden Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF).

„Die Wohncontainer in Neuenfelde zum Beispiel werden schon von der Substanz her gar nicht so lange nutzbar sein. Allerdings besteht derzeit in ganz Hamburg Bedarf an allen Plätzen, die wir noch haben und da können wir es uns nicht erlauben, die auslaufenden Genehmigungen nicht verlängern zu lassen."

Ende 2019 stehen nach der Prognose und Kapazitätsplanung des ZKF noch 33.372 Plätze für die öffentliche Unterbringung zur Verfügung. Noch im laufenden Jahr müssen aber bereits die ersten Einrichtungen umgewandelt oder abgerissen werden: An Standorten der „Perspektive Wohnen“ werden Wohnungen, die bisher für die Unterbringung genutzt werden, dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt.

29.500 Plätze sind gerade auskömmlich

Weitere Standorte müssen für den Wohnungsbau frei gemacht werden. „Daher stehen Ende 2020 nach derzeitigem Planungsstand nur noch rund 29.500 Plätze in der öffentlichen Unterbringung zur Verfügung“, schreibt BASFI-Staatsrätin Petra Lotzkat an die Bezirksversammlung „Diese 29.500 Plätze sind nach unseren Prognosen gerade auskömmlich.

Ende 2022 haben wir noch 27.756 Plätze – aber nur unter der Voraussetzung, dass Genehmigungen bestehender Einrichtungen verlängert werden.“

Der Harburger CDU-Fraktionschef ralf-Dieter Fischer hegt den Verdacht, dass die Bezirke ungleich behanelt werden. „Wenn Unterkünfte südlich der Elbe verlängert werden sollen, weil nördlich der Elbe welche geschlossen werden, ist das nicht in Ordnung“, sagt er. „Wir werden uns das genau angucken.“

Auch im Bezirk Harburg wurden Unterkünfte abgebaut

Allerdings sind auch im Bezirk Harburg bereits Unterkünfte wieder abgebaut worden oder werden es – so die Erstaufnahmen Schwarzenberg, Geutensweg und Schlachthofstraße oder das Wohnschiff Transit. Andere, wie die ehemalige Polizeiwache Nöldekestraße, werden für Projekte neu genutzt, die nicht primär mit Flucht zu tun haben.

Die Unterkünfte Neuenfelde, Sinstorf und Lewenwerder II wurden nach den Ausnahmeregelungen genehmigt, mit denen man Mitte des Jahrzehnts auf die hohen Flüchtlingszahlen reagierte. Diese Regelungen laufen zum Jahresende aus.

Daher möchte die Behörde diese im Rahmen der Frist verlängern. Lewenwerder I ist älter, soll aber genehmigungsrechtlich an den neuen Teil der Unterkunft angepasst werden. Anders, als die anderen drei Standorte soll Sinstorf nur um sieben Jahre verlängert werden:

Hier gibt es einen Bürgervertrag, der Silvester 2026 als spätestes Schließungsdatum der Unterkunft beinhaltet.

Die FDP lehnt eine pauschale Verlängerung über viele Jahre ab: „Man sollte den Bedarf in kürzeren Abständen immer wieder prüfen“, sagt Fraktionschefin Viktoria Ehlers. Frank Richter, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht vor allem die Reserve-Pläne für die Wetternstraße kritisch: „Wir haben die bestehende Unterkunft aufgewertet und sind bei den Nachbarn im Wort“, sagt er.

„Jetzt können wir dort nicht wieder an Container denken.“ Zustimmung erhält die BASFI von den Linken: „Die Menschen müssen bleiben“, sagt Fraktionschef Jörn Lohmann. „Wenn irgendwann wieder plötzlich mehr kommen, wären wir diesmal vorbereitet.“