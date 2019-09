Busverkehr im Landkreis wird besser

Winsen.. Nach gründlicher Analyse und mit Hilfe des renommierten Verkehrsplanungsbüros „Mobile Zeiten“ aus Oldenburg verbessert die Stadt Winsen ihr Angebot im Öffentlichen Nahverkehr mit dem Fahrplanwechsel zum 1. Dezember. Das Büro entwickelte ein neues Linien- und Fahrplankonzept, das den Stadtbusverkehr grundlegend verändert und das bisherige Anruf-Sammel-Mobil durch ein Anruf-Linien-Taxi ersetzt.

Nur noch zwei Linien für die Busse

Im Stadtbusverkehr werden künftig zwei Busse auf jeweils einer Linie im Einsatz sein. Eine der beiden Linien wird vom Bahnhof über die Lüneburger Straße, durch die Wohngebiete in der Königsberger Straße, Goethestraße und Niedersachsenstraße bis zur Innenstadt führen. Von dort geht es weiter zum Luhe-Park. Die bisherige Linienführung durch die Straße Winser Baum und Hamburger Straße bleibt erhalten. Auch die Bedienung der Haltestelle Astrid-Lindgren-Straße wird weiter gewährleistet sein.

Die zweite Linie wird vom Bahnhof über den Schloßring und die Luhdorfer Straße Richtung Süden führen. Sie verläuft über die Brüsseler Straße und die Straßburger Straße und bindet sowohl die Wohngebiete als auch das Krankenhaus an. Durch den Ilmer Weg geht es dann weiter in die Gewerbegebiete Winsen-Ost und Luhdorf.

Verknüpfung ist am Winsener Bahnhof

Beide Linien werden montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr und sonnabendvormittags im durchgehenden Stundentakt bedient und sind am Bahnhof miteinander verknüpft. Damit entfällt ein Umsteigen für die Fahrgäste. Sichergestellt ist die Verknüpfung mit den Metronom-Zügen von und nach Hamburg.

Anruf-Linien-Taxi ergänzt das Busangebot

Die Anbindung der Ortsteile erfolgt in einem Zusammenspiel von Regionalbusverkehr und Anruf-Linien-Taxi (ALT). Dabei werden die Lücken der Regionalbus-Fahrpläne durch den gezielten Einsatz des ALT geschlossen. Dieses ALT fährt auf den Linienwegen des Busverkehrs zu festen Zeiten, wobei für den Ein- und Ausstieg auch nur die Bushaltestellen genutzt werden können. Das ALT hat also eine ergänzende Funktion zum Busverkehr und kann damit in den Lücken des Busfahrplans tagsüber, in den Tagesrandzeiten und in den Wochenendnächten genutzt werden.

Zur Finanzierung ihres neuen ÖPNV-Angebotes hat die Stadt den Etat deutlich angehoben. Für die Erbringung der Dienstleistung fallen jetzt jährlich 443.600 EUR netto an. Mit dieser Kostenerhöhung geht eine ganz bewusste Verlagerung der Finanzierungsanteile für die einzelnen Verkehrsarten einher. So hat das bisherige Anruf-Sammel-Mobil bei insgesamt sehr geringer Nachfrage und fast ohne jeden Sammeleffekt mehr als 50 % der Gesamtkosten für den städtischen ÖPNV verursacht.

Neues System für die Schulbusse in Hittfeld

Auch am Schulzentrum Hittfeld gibt es in Sachen Busverkehr Neues. Dort ist die gesamte Abfahrsituation neu geordnet worden, mit dem Ziel den Schülern nach Schulschluss mehr Ruhe und damit mehr Sicherheit zu geben. Bisher begann nach dem Klingeln am Schulzentrum Hittfeld für die Jugendlichen die große Unsicherheit: In welcher Reihenfolge kommen die Busse und welche Haltestelle steuert mein Bus denn nun an? Denn die Busse steuerten die acht Haltestellen ohne festgelegte Reihenfolge an, um die Fahrgäste einsteigen zulassen. Immer wieder mussten die Jugendlichen dadurch schnell von einer Haltestelle zur anderen laufen, das unsortierte Einsteigen begann.

Das ist nun Vergangenheit. Der Landkreis Harburg und das Busunternehmen KVG haben eine Initiative der Schülersprecher des Gymnasiums aufgenommen und die Situation an den Bushaltestellen für das Schulzentrum neu geordnet. Das Schülersprecherteam Frederik Sprave, Julian Leroux und Leif Lebender nahm die Idee auf, jedem Bus eine feste Haltestelle zuzuweisen. Dazu luden die Jugendlichen Vertreter vom Landkreis und der KVG zu einem Besuch und zeigten die Probleme und Lösungsansätze auf. An fünf Haltestellen fuhren alle 37 Busse sortiert nach Richtungen ab. Da sich das Konzept bewährte, wurde aus dem Test Alltag. „Seitdem können die Schüler nach einem anstrengenden Tag entspannt in ihrem Bus einsteigen“, freuen sich die Schülersprecher.