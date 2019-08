Spätsommer! Freibäder wollen Saison verlängern

Harburg/Landkreis.. Noch sind die Wetterprognosen ganz ordentlich, dennoch geht die Freibadsaison im Landkreis und in der Region langsam zu Ende. Die ersten Bäder schließen bereits zum 1. September, andere machen bis zum 15. weiter und haben die Saison verlängert. Die Besucherzahlen waren dabei laut einer Abendblatt-Umfrage gut, aber nicht rekordverdächtig.

Damit spiegeln sie das Wetter: Während der Hitzesommer 2018 jede Menge Rekorde bei den Besucherzahlen brachte, wurden in diesem Jahr weit weniger Freibadgänger gezählt. Tageshöchstzahlen wurden jeweils an wenigen Tagen Ende Juni, im Juli und jetzt zum Ausklang des Augusts gezählt – eben genau an jenen Tagen, an denen das Thermometer auch mehr als 30 Grad angezeigt hatte.

„Der Ton ist rauer geworden“

Dazwischen aber gab es auch viele Regentage mit wenigen Besuchern. Von einem „gehobenen Durchschnittsjahr“, spricht man beispielsweise in Seevetal und trifft damit wohl die allgemeine Stimmungslage.

Doch noch etwas spiegelt sich offensichtlich bei einigen Freibädern wider: Der Ton ist rauer geworden, es gebe da durchaus „gesellschaftliche Veränderungen“, so sagt der Sprecher der Gemeinde Seevetal mit Blick auf ein landesweites Problem in den Freibädern.

Sicherheitsdienst behielt kühlen Kopf

In Neu Wulmstorf hat man darauf bereits reagiert und in diesem Jahr einen Sicherheitsdienst engagiert, der durchaus Wirkung gezeigt habe, wie es in der Gemeindeverwaltung heißt. Auch Buxtehude setzte an besonders heißen und damit besucherstarken Tagen einen Sicherheitsdienst ein. Und auch im Freibad Buchholz ist nun an den Wochenenden ein Sicherheitsdienst aktiv.

Bis auf einen Streit mit Messereinsatz in einem Bus vor dem Freibad Neu Wulmstorf Anfang Juli gab es der Umfrage zufolge in den Freibädern südlich der Elbe aber keine besonderen Vorfälle mit aggressiven Besuchern. Bilanz und Ausblick im Einzelnen:

Freibad Neu Wulmstorf

Saisonschluss ist am 1. September, ab 15. September öffnet dann wieder das Hallenbad. In der Saison 2019 wurden laut Verwaltung rund 40.400 Besucher gezählt, 2018 waren es 59.000. Dennoch wird dieses Jahr als insgesamt „gutes Jahr“ in neu Wulmstorf gewertet. An heißen Tagen kamen mehr als 2000 Besucher, Rekord war am 30. Juni mit 4255 Menschen, die ins Freibad kamen.

Offen ist noch die Zukunft des Bades. Derzeit berät man in der Gemeinde ein neues Bäderkonzept, das auch eine Aufgabe des bisherigen Standortes und den Neubau eines Kombibades beinhalten könnte. Wenig wahrscheinlich aber ist, dass die Entscheidung in den nächsten Monaten fällt.

Aller Voraussicht nach dürfte das alte Freibad im nächsten Jahr daher geöffnet bleiben. Dafür spricht auch, dass laut Verwaltung demnächst Instandsetzungsarbeiten geplant sind.

Freibad Buxtehude

Saisonschluss ist am 6. September, eine Verlängerung wie noch 2018 kann es diesmal nicht geben, weil schon am 9. September mit den Vorarbeiten für die lange geplante Sanierung begonnen wird. Geplant sind ein neues Edelstahlbecken und der Bau eines neuen Wasserspielplatzes mit Pumpen und Spritzdüsen.

2020 wird daher das Buxtehuder Freibad geschlossen, das Hallenbad aber ganzjährig geöffnet sein. In diesem Jahr zählte Buxtehude rund 72.000 Besucher und damit sogar etwas weniger als der Durchschnitt, der bei 80.000 liegt. 2018 waren aber sogar gut 100.000 Besucher gekommen. Besucherstärkster Tag an der Este war ebenfalls der Sonntag, 30. Juni, mit 3127 Besuchern.

Freibad Stelle

Saisonschluss ist am 15. September, bis dahin wird das Freibad für diesen Sommer rund 30.000 Besucher zählen. Diese Zahl wird nicht annähernd an das Vorjahr mit 50.000 Besuchern herankommen, liegt aber dennoch im Durchschnitt. „Die Besucherzahlen werden in den nächsten Jahren wohl stagnieren“, prognostiziert Olaf Rösike, der seit über 30 Jahren Bademeister im Freibad Stelle ist.

Für das Freibad Stelle war 2018 ein Durchschnittsjahr.

Foto: Juliane Rittmeier / HA

Die Respektlosigkeit der Badegäste würde zunehmen, dennoch werde auf Sicherheitspersonal verzichtet. Durchschnittlich besuchen 700 Personen das Bad, an besonders heißen Tagen sind es zwischen 1500 und 1800. „An solchen Tagen ist es sehr anstrengend, wenn man allein die Aufsicht führt“, sagt Badeaufsicht Ivan Kecman und weist auf das fehlende Personal in der Branche hin. „In deutschen Bädern fehlen mindestens 2500 Fachkräfte.“

Waldbad Sieversen

Auch in Sieversen kann bis zum 15. September gebadet werden. Das kleine, idyllische Freibad verzeichnete in dieser Saison ungefähr 500 Badegäste am Tag besucht. Der stärkste Tag war in diesem Jahr der 27. Juli mit 713 Besuchern.

Da das Bad von Senioren und Familien genutzt wird, sei auch kein Sicherheitspersonal nötig. „Unser Bad ist eine kleine Wohlfühloase“, beschreibt Badeaufsicht Bernd Holler das Waldbad Sieversen.

Hallen- und Freibad Hittfeld

Aufgrund des guten Wetters wird die Saison, die eigentlich am 31. August enden sollte, bis zum 1. September verlängert. Für dieses Jahr liegt Mitte Juli eine überdurchschnittliche Besucherzahl von 18.000 Personen vor.

Unglücklicherweise war der Imbiss in dieser Saison nicht besetzt, da der Pächter kurzfristig abgesprungen ist und auf Snacks aus Automaten ausgewichen werden musste.

„Das größte Problem ist jedoch unser Personalbedarf“, sagt Andreas Schmidt, der Pressesprecher der Gemeinde Seevetal. „Hallen- und Freibad können dadurch nicht parallel geöffnet sein.“

Ausschreitungen oder Übergriffe gab es keine, weshalb auch kein Sicherheitspersonal benötigt wird. Für die Winterpause stehen bisher nur Routinekontrollen an und die aktuelle Rutsche wird durch eine neue ersetzt.

Freibad Jesteburg

Das Freibad Jesteburg konnte in diesem Jahr endlich wieder öffnen, nachdem es seit 2017 saniert wurde und deshalb auch im letzten Jahr geschlossen hatte. „Mein persönliches Ziel von über 33.000 Besuchern wurde in dieser Saison erreicht“, freut sich Badleiter Henning Schöttler.

Da das Jahr so gut angenommen wurde, wird überlegt, die Saison zu verlängern. Aktuell soll sie bis zum 15. September laufen. Die Badesaison war bisher friedlich, weitere Sicherheitsmaßnahmen werden keine vorgenommen.

Waldbad Hanstedt

Auch dieses Bad musste 2018 geschlossen bleiben, weil es saniert wurde. Anfang Mai konnte es wiedereröffnet werden und seither ist die Resonanz der Gäste sehr gut. „Durch die neue Breitenwellenrutsche kommen vielen Familien mit Kindern zu uns“, berichtet Cornelia Schwanemann, Sachbearbeiterin der Gemeinde Hanstedt.

Durch die bisher 34.000 Besucher hat das Waldbad rund 67.000 Euro eingenommen. „Sonst waren wir froh, wenn wir die 50.000 Euro geknackt haben.“ Die Saison endet am 15. September. Danach wird das Kleinkinderbecken saniert.

Freibad Tostedt

Erst seit diesem Jahr erhebt das Freibad Eintrittsgelder. Da es in 2018 umfassend renoviert wurde, sei die Resonanz der Badegäste bisher sehr gut. Das Angebot aus Kinderbecken, Breitrutsche und Sprungturm zieht besonders Familien mit Kindern und Jugendliche an.

Aber auch Senioren nutzen das Bad, vor allem für die morgendliche Schwimmrunde. Bis Ende August konnten rund 31.000 Besucher gezählt werden. Sollte es zu Streitereien unter den Badegästen kommen, sorgen die Schwimmmeister für Ordnung.

Ein Sicherheitsdienst werde deshalb nicht benötigt. Für die Winterpause seien noch keine größeren Baumaßnahmen geplant, hauptsächlich stehen Restarbeiten des Umbaus an. „Wir wünschen uns noch eine Kletterwand, für die das Budget aber noch fehlt“, teilt Samtgemeindebürgermeister Peter Dörsam mit.

Freibad Buchholz

Eigentlich sollte die Saison im Freibad Buchholz am 7. September enden, wurde jetzt aber bis zum 13. September verlängert. In dieser zusätzlichen Woche kann das Bad jeden Tag von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der 30. Juni ist mit 2500 Gästen der Spitzentag dieser Saison.

Insgesamt sei es ein gutes Jahr gewesen. Aktuell lägen die Werte 5 Prozent über dem Mittelwert der letzten zehn Jahre – das Top-Jahr 2018 mit eingerechnet. Auch hier bilden Familien und Senioren die stärkste Besuchergruppe.

Um die Sicherheit dieser Gäste zu gewähren, seien die Mitarbeiter auf jegliche Art von Ausschreitungen geschult und sensibilisiert. Zusätzlich werde am Wochenende Sicherheitspersonal eingesetzt.

Freibad Bendestorf

Letzter Badetag ist der 15. September. Auch wenn für dieses Jahr noch keine genauen Zahlen vorliegen, kann anhand der verkauften Einzelkarten von einer überdurchschnittlichen Besucherzahl ausgegangen werden.

Kassenwart Sven Koop und Badeaufsicht Susann Baginski können auf eine friedliche und erfolgreiche Saison im Freibad Bendestorf zurückblicken.

Foto: Juliane Rittmeier / HA

Grundsätzlich sind Besucher jeden Alters vertreten, vor allem aber sind Familien treue Jahreskartenbesitzer. Eine Besonderheit ist das Kneippbecken, das während der Öffnungszeiten kostenfrei genutzt werden kann.

Krawall gab es im Freibad Bendestorf glücklicherweise keinen. „Die Gäste sind immer sehr freundlich. Wir haben viele Stammgäste und man kennt sich sogar mit Namen. Streitigkeiten gibt es hier nicht“, deshalb seien auch keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen, erzählt Badeaufsicht Susann Baginski.