Eine neue Skulptur zum 90. Geburtstag

Ramelsloh.. Der Bildhauer Gernot Huber benennt sein neuestes Werk „Das hohe C des Waldes“, denn 32 Stahlspiegel reflektieren die umstehenden Bäume und den Himmel über dem Skulpturenpark in Ramelsloh.

Die Geburtstagsgratulanten zu Hubers 90., unter ihnen Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen, Ortsbürgermeister Dr. Norbert Wilezich und dessen Vorgänger Bodo Rick sahen darin auch den Dank für die Gnade, in diesem hohen Alter noch so viel Schaffenskraft aufbringen zu können, um eine so gewaltige und gewichtige Skulptur zu erschaffen.

Fünf Personen waren nötig, um sie an ihren Platz neben dem ebenfalls mit bewegten Skulpturen bereicherten Teich im Park aufzurichten.

Prüfstein für jeden Tenor

In der Musik gilt das hohe C als Prüfstein für jeden Tenor, hier im Skulpturenpark mag es als Prüfstein für die Qualität der ausgestellten Kunst dienen. Vor 30 Jahren bepflanzte Huber seinen privaten Garten hoch über dem Seevetal mit den ersten vom Wind bewegten Skulpturen.

Nach der Gründung der Gernot-Huber-Stiftung 1997 öffnete er ihn dann für begabte junge Bildhauer und Maler, indem er ihnen durch Vergabe und Finanzierung von Arbeitsstipendien die Möglichkeit bietet, ihre Ideen hier zu verwirklichen und der Öffentlichkeit vorzustellen.

Inzwischen machen die so entstandenen Werke neben denen von Huber selbst geschaffenen etwa die Hälfte der nahezu 100 Exponate aus. Sie werden inzwischen als großer Zugewinn im Landkreis Harburg angesehen.

Bewegung durch Schwarzlicht

Außer den windbewegten Skulpturen sind in einem eigens dafür gebauten Kinetikkabinett Gemälde ausgestellt, die durch Schwarzlicht in Bewegung versetzt werden. Huber kam mit Schwarzlicht in Berührung, als er in den 70er-Jahren von Philips mit dessen Einführungswerbung beauftragt wurde. Er war auch an der Entwicklung der bei normalem Licht unsichtbaren Schwarzlichtfarben beteiligt, die heute die Euroscheine nahezu fälschungssicher machen.