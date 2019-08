Finkenwerder.. „Ist das Kunst oder kann das weg?“ ist schon eine geflügelte Phrase über die riesige Bedeutungsbreite, die der Begriff „Kultur“ überspannt. „Weg“ kann bei der kulturellen Deichpartie in Finkenwerder nichts. Und weg will auch keiner, der auf dem jährlich stattfindenden Kulturfest einmal das bummeln begonnen hat.

Weit gefasst ist der Begriff Kultur hier allemal – von traditionellen Arbeitstechniken und antiken Alltagsgegenständen über Herrenchöre und Hardcorepunker, Geschichtenerzähler, Designer und Fotografen bis zu Malern und Zeichnern.

Werkstätten, Traditionsschiffe, Obsthöfe

Am Sonnabend und Sonntag präsentieren an 27 Orten in Finkenwerder 100 Teilnehmer vom Vollblutkunstwerker bis zum Feierabendprofi ihr Schaffen. Ganz nebenbei blickt der Besucher dabei in alte Werkstätten, Traditionsschiffe, Obsthöfe und allerlei andere Finkenwerder Schaffensstätten. Ein kleiner Klönschnack – wohlgemerkt: kein plapperndes Geschwätz – ist auch noch drin.

Die Deichpartie gibt es erst seit sechs Jahren, aber mittlerweile fragen sich die Finkenwerder, warum sie nicht schon früher darauf gekommen waren, denn immerhin ist Finkenwerder ein Stadtteil mit Dorfcharakter und die Kulturschaffenden waren immer schon bestens vernetzt.

Handwerker, Kunsthandwerker, Musiker, Künstler

Dennoch entstand die Idee zur Deichpartie erst ein Jahr vor der ersten Partie und zwar auf einem Straßenfest in Finkenwerders ältester Straße, dem Auedeich. Der Malerin Tanja Ribitzki fiel auf: Hier feierten nicht nur Nachbarn vor ihren schönen alten Häusern.

Darinnen und dahinter gab es noch mehr, nämlich die Arbeitsstätten von Handwerkern, Kunsthandwerkern, Musikern, Künstlern. Nur einen Teil davon konnte man bei dem Straßenfest kennenlernen.

Noch auf dem Straßenfest fragte Tanja Nachbarn und Bekannte, ob sie bei einem Tag der offenen Türen mitmachen würden. Sie sprach die Richtigen an: Alle sechs, die sich zur ersten Beratung trafen, bilden noch heute das Organisationsteam, welches ehrenamtlich die Veranstaltung organisiert. Der „Tag der offenen Türen“ wurde „Deichpartie auf Finkenwerder“. genannt.

Plattdeutsch, Patchwork, Kleinkunst, Bigband

Den Auftakt zum Veranstaltungsreigen macht am Sonnabend um 11 Uhr eine Turmführung in der Finkenwerder Nikolaikirche und den Endpunkt ein Akustik-Rockkonzert mit „The Mean“ am Sonntag um 17 Uhr im „Brack“, Brack 30. Dazwischen gibt es so gut wie alles von Plattdeutsch bis Patchwork, von Kleinkunst bis Bigband.

Den vollen Überblick kann man sich modern im Internet unter www.deichpartie.de verschaffen, oder sich auf die alte Art am Informationsstand beim Fähranleger ein Faltblatt mit Programm und Dorfplan mitnehmen. Der Eintritt ist überall frei, bei den Künstlern etwas zu kaufen ist eine gute Geste und wenn irgendwo eine Spendendose steht, darf es unter dem Schlitz gern klappern.