„Der alte Mann und das Meer“ auf Plattdeutsch

Langenrehm.. Ein Klassiker der Weltliteratur ist „Der alte Mann und das Meer“ von Ernest Hemingway. Herbert Timm, ehemaliger Plattdeutsch-Beauftragter im Landkreis Harburg und Mitinitiator vieler Plattdeutsch-Projekte, hat das Werk ins Plattdeutsche übersetzt.

Am Sonntag stellt er es den Besuchern der Museumsstellmacherei Langenrehm in einer spannenden Lesung op platt vor. Freunde der plattdeutschen Sprache hören die Interpretation des amerikanischen Literaturklassikers in der gemütlichen Atmosphäre der Stellmacherei.

Stellmacher restaurieren eine Kutsche

Auch in Langenrehm wird noch Platt geschnackt. Neben der traditionellen Sprache entdecken Kinder und Erwachsene das alte Stellmacher-Handwerk. Den ganzen Tag über gibt es viel zu entdecken: Ehrenamtliche Stellmacher restaurieren eine Kutsche aus dem 19. Jahrhundert vor den Augen der Besucher.

In der historischen Werkstatt schauen Kinder und Erwachsene dem Stellmacher bei traditionellen Holzarbeiten zu.

Ausstellung im Wohnhaus

Die Ausstellung im Wohnhaus zeigt den häuslichen Alltag der Stellmacherfamilie Peters. Das Café Peters auf der Deele lädt mit Brotzeit, Kaffee und süßen und pikanten Buchweizenpfannkuchen zum Verweilen.

Die nächste Lesung in der Museumsstellmacherei findet am Sonntag, 28. September statt. Theatermacher Thorsten Riebesel trägt das Stück „Appelschnut und die Philosophie“ von Otto Ernst vor.

Sonntag, 1. September, 12.30 Uhr, Museumsstellmacherei Langenrehm, Kabenweg 7, Rosengarten

Die Stellmacherei ist bis einschließlich Oktober jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnete. Das Café Peters hat während der Öffnungszeiten für Besucher geöffnet. Erwachsene zahlen 3 Euro, Gruppen ab 15 Personen 2,50 Euro pro Person, Besucher unter 18 Jahren, Mitglieder des Fördervereins des Freilichtmuseums am Kiekeberg e. V. und Besucher mit einem GdB von 80 haben immer freien Eintritt. Die Museumsstellmacherei ist über die A261, Ausfahrt Tötensen, und mit dem Bus 4244 ab Harburg und Buchholz sowie mit dem kostenlosen Rosengarten-Shuttle zu erreichen.