Stade sucht den „Heimatshopper“

Stade.. „Auf einen Kaffee mit Stades neuem Bürgermeister“ lautet das Motto bei der diesjährigen Suche nach Stades Heimatshopper. Ausgestattet mit 500 Euro Shoppinggeld dürfen sich die Teilnehmer in den Geschäften der Innenstadt auf die Suche nach dem passenden Outfit für einen Kaffee-Klatsch mit dem frisch gewählten Bürgermeister Sönke Hartlef machen.

Der Startschuss für drei zuvor ausgeloste Teilnehmer fällt am Sonnabend, 14. September um 10 Uhr. Bei dem von der Arbeitsgemeinschaft Aktuelles Stade und der Stade Marketing und Tourismus GmbH ausgerichteten Event erhalten die drei Kandidaten jeweils einen Umschlag mit Shoppinggeld in Höhe von 500 Euro in bar.

Eingekauft werden darf in insgesamt 27 Geschäften

Für die Suche nach dem perfekten Outfit haben sie vier Stunden Zeit und die Möglichkeit, eine Person zur Beratung mitzunehmen. Eingekauft werden darf in insgesamt 27 Geschäften, die an der Aktion „Heimatshoppen“ teilnehmen. Sobald das Outfit steht, erwartet die Teilnehmer zum Abschluss der Aktion noch die passende Frisur und ein Make-up.

Sind die vier Stunden abgelaufen, dürfen keine Änderungen mehr am Outfit oder Styling vorgenommen werden. Es geht direkt auf den Laufsteg, um das Ergebnis der Shoppingtour vor einer Jury aus Stader Persönlichkeiten, darunter auch der Bürgermeister, zu präsentieren.

Öffentliche Modenschau mit rotem Teppich

Die Jury wählt den Gewinner oder die Gewinnerin aus und entscheidet damit, wer – neben dem Shoppinggeld – mit einer Gutschein-Auswahl der teilnehmenden Stader Einzelhändler im Wert von über 800 Euro belohnt wird.

Die öffentliche Modenschau mit rotem Teppich sowie die Wahl des Gewinners findet um 15.30 Uhr auf dem Stader Fischmarkt statt.

Noch bis heute, 30. August, haben Interessierte ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer mit dem Betreff „Heimatshopper“ per E-Mail an gewinnspiel@stade-tourismus.de zu bewerben. Wer am 14. September teilnehmen darf, entscheidet dann das Los.