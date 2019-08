Harburg .. Das Harburger Amtsgericht verhandelte gestern über einen Fall von Internet-Betrug, wie er theoretisch jeden treffen kann. Die Spur führt von einer scheinbar seriösen Firma mit dem hanseatischen Namen „A. Immobilien GmbH“ (Name ist der Redaktion bekannt), scheinbar mit Sitz am Neuen Wall zu einem schlichten Wohn- und Geschäftshaus in der „Lü“ in der Harburger Innenstadt.

Zugetragen hat er sich in der Zeit nach dem 7. Oktober 2018. Der freie Fotograf Martin Lejeune entschließt sich, eine Fotokamera im Internet zu kaufen. Eine Canon 1DX soll es sein – ein Profigerät. Die Kamera wird auf Ebay Kleinanzeigen angeboten.

Ebay-Kaufpreis für Kamera beträgt 3800 Euro

Gewerblicher Verkäufer ist die A. Immobilien GmbH in Hamburg. Art und Aufmachung der Internetseite mit Fotos vom Neuen Wall machten einen seriösen Eindruck. Martin Lejeune, er lebt in Berlin, schreibt an die GmbH und äußert Kaufinteresse. Schnell wird man sich telefonisch handelseinig.

Der Kaufpreis für die neue Canon 1DX beträgt 3800 Euro – inklusive 24 Monate Garantie. Eine Woche später sendet die A. Immobilien GmbH Lejeune eine Rechnung über 3800 Euro. Der Fotograf überweist wie vereinbart zunächst 2710 Euro vom Konto seines Bruders auf das Haspa-Konto der Firma, eine Woche später folgt die Restzahlung.

Betrug? Geschäftsführer ist nirgends erreichbar

Jetzt fehlt nur noch die Kamera. Eine Woche vergeht – Lejeune wird unruhig. Er setzt dem Verkäufer eine Frist, binnen 14 Tagen zu liefern. Aber er erhält keine Antwort. Der Verkäufer ist auf sämtlichen Kanälen unerreichbar. Lejeune hat den Fotoapparat bis heute nicht erhalten. 3800 Euro sind futsch.

Lejeune ist fassungslos. „Ich dachte, ich sei an einen seriösen Verkäufer geraten. Ein toller Briefkopf, eine Rechnung auf tollem Papier.“ Er findet heraus: Die Firma A. ist im Handelsregister verzeichnet. Es gibt keinen Schuldnereintrag. Eine Gewerbeerlaubnis liegt vor.

Einschreiben sind nicht zustellbar

„Der Geschäftsführer darf sogar treuhänderisch tätig sein“, sagt Lejeune. Das hat er mühsam über die zuständigen Ämter herausgefunden – und kann alles haarklein belegen.

Es dauert eine Weile, bis Lejeune erkennt, dass er geprellt wurde. Am 7. Dezember tritt der Fotograf vom Kaufvertrag zurück. Sein Geld erhält er trotzdem nicht. Ein gutes gutes Dutzend Einschreiben an die Meldeadressen des Verkäufers erhält Lejeune mit dem Vermerk „nicht zustellbar“ zurück.

„Der Geschäftsführer der A. GmbH ist ein Phantom. Er wechselt ständig seine Wohnanschriften – allein drei verschiedene in den vergangenen Monaten“, sagt Lejeune.

Amtsgericht Barmbek annulliert den Verkauf

Lejeune spricht mit der Kriminalpolizei, dem Finanzamt, den Meldebehörden, der Staatsanwaltschaft, der Steuerfahndung. Und geht zivilrechtlich gegen den Verkäufer vor. Das Amtsgericht Hamburg-Barmbek annulliert den Verkauf in Abwesenheit des Beschuldigten.

Im Versäumnisurteil vom Juni 2019, das dem Abendblatt vorliegt, wird der Geschäftsführer der nunmehr an der Bramfelder Chaussee gemeldeten A. Immobilien GmbH verdonnert, dem Fotografen 3800 Euro plus Zinsen zurückzuzahlen. Doch es passiert – nichts.

Geschäftsführer ist ein Ex-Fußballprofi

Bei dem Geschäftsführer und einzigen Gesellschafter der GmbH handelt es sich um Kevin F. (26), einen ehemaligen portugiesischen Profi-Fußballspieler aus Lissabon.

Seit Mitte Februar 2019 ist F. und die A. GmbH nach mehreren Anschriftwechseln in der Lüneburger Straße 20 gemeldet. Ein Klingelbrett gibt es nicht – nur einen Briefkasten mit vielen Namenschildern, darunter der Name F.

Weil der Geschäftsführer dort aber anscheinend nie persönlich anzutreffen ist – und laut Meldebehörde nur einen Teil einer Wohnung seines Geschäftsfreunds Harouna T. bewohnen soll, hapert es mit der förmlichen Postzustellung. Pfändungsversuche eines Gerichtsvollziehers laufen ins Leere.

Haus gehörte dem erschlagenen Apotheker Mohamad Joune

Das Haus in der Lüneburger Straße gehört der Witwe des im Januar erschlagenen Apothekers Mohamad Joune. „Ich habe ihr ein Foto von Kevin F. gezeigt, sie gefragt, ob sie ihn kennt. Sie wollte nicht darüber sprechen“, sagt Lejeune. Seitdem beobachtet der Fotograf Haus Nummer 20 immer mal wieder.

„Als die Glastür offen stand, ging ich hinein. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, doch meine Neugier siegte.“ Er habe Zimmertüren gesehen – keine Wohnungstüren. Auch im zweiten Obergeschoss, wo Kevin F. angeblich wohnt. „In einem Zimmer sah ich Etagenbetten, ein anderes wurde gerade gestrichen.“ Von Kevin F. und der A. GmbH war nichts zu sehen.

Strafkammer des Amtsgerichts Harburg erließ Strafbefehl

Für F. hat der Fall nun strafrechtliche Konsequenzen: Die Strafkammer des Amtsgerichts Harburg erließ am Dienstag Strafbefehl wegen Internet-Betrugs gegen ihn. Der Richter orientierte sich an dem vom Staatsanwalt geforderten Strafmaß von 70 Tagessätzen zu 30 Euro. Zudem sollen 3800 Euro von F.’s Firmenkonto gepfändet werden.

Das Urteil wird in wenigen Tagen rechtskräftig. „Ich finde es gut, dass F. verurteilt worden ist. Sein betrügerisches Handeln ist nicht folgenlos geblieben. Möglicherweise hat es Konsequenzen für sein Geschäftsgebaren“, sagt Lejeune. Die Chance, dass er sein Geld zurückbekomme, sei gering.

Das Konto der A. GmbH sei „im Minus“. Der Fotograf setzt weiter auf zivilrechtliche Schritte: Am 18. September hat der Gerichtsvollzieher F. in sein Büro geladen – um „Auskünfte zu seinen Vermögensverhältnissen“ zu machen. Martin Lejeune will dabei sein.

So schützt man sich vor Internet-Betrug

Niemals per Vorkasse zahlen – warnt Julia Rehberg, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hamburg. „Wenn sie vorher bezahlen, kann ihr Geld weg sein!“

Internet-Seiten von Betrügern seien professionell. „Wenn die Preise deutlich unter der Konkurrenz liegen und ein Impressum fehlt, sind das klare Warnsignale.“

Die Dunkelziffer sei bei Internet-Betrug sehr hoch. Sie kenne einen einzigen Fall, in dem es einem Geschädigten gelungen sei, sein Geld zurückzubekommen.