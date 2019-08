Harburg.. Noch ist sie nicht gegründet, aber sie wird in sechs bis acht Wochen kommen: Die „Alsterwatt eG“. Eine Energiegenossenschaft, die dezentral, von Konzernen unabhängig, Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien und umweltfreundlichem Windgas in Blockheizkraftwerken und Brennstoffzellen produzieren und konkurrenzfähig anbieten wird. Der von Bürgern für Bürger produzierte Strom wird voraussichtlich ab 2020 zu haben sein.

Die Idee zur Gründung der Energiegenossenschaft wurde im Technischen Ausschuss der Sanitär-Heizung-Klima (SHK) Innung Hamburg geboren. Deshalb werden zu den Alsterwatt-Gründern vor allem Handwerksbetriebe aus der SHK- Branche gehören. Hervorzuheben ist die Sager&Deus GmbH. Das Hamburger Umwelttechnik-Unternehmen hat eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich der Umsetzung dezentraler Eigenstromprojekte widmet.

„Sager&Deus begleitet Institutionen und Genossenschaften auf dem Weg von der Idee der wärme- und stromseitigen Selbstversorgung bis hin zum eigenen Kraftwerksbetrieb“, erklärt Geschäftsführer Nick Zippel.

Auch der Eisenbahnbauverein Harburg (EBV) wird Alsterwatt-Mitglied der ersten Stunde sein. Bereits seit Anfang der 90er-Jahre investiert die Wohnungsbau-Genossenschaft verstärkt in ökologische Projekte eigener Strom- und Wärmeerzeugung. Bisher wird die auf Dächern und in Kellern von EBV-Gebäuden erzeugte Energie ins öffentliche Netz eingespeist.

Mieter müssen das Angebot nicht annehmen

Doch das lohnt sich finanziell immer weniger. Durch die Mitgliedschaft in der „Alsterwatt eG“ werden die Mieter künftig die Möglichkeit haben, im eigenen Haus oder Wohnquartier nachhaltig produzierten Strom zu beziehen. Die Mieter sind nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Wer sich aber zum Anbieter-Wechsel entschließt, handelt umweltbewusst und genießt zudem ökonomische Vorteile.

Weil beim sogenannten Mieterstrom der Strom direkt am Produktionsort verbraucht wird, werden Übertragungsverluste minimiert und „Stromautobahnen“ weniger relevant. Und: Anders als herkömmlicher Netzstrom ist Mieterstrom von Netzentgelten, Konzessionsabgaben und – sofern er aus Anlagen unter zwei Megawatt Leistung stammt – auch von der Stromsteuer befreit.

Die Verwaltung wird endlich unkomplizierter

Bisher sei die Bereitstellung von Mieterstrom keine Option für den EBV gewesen, weil die Verwaltung zu kleinteilig und zu kompliziert erschien, erklärt der Vorstandsvorsitzende Joachim Bode. Der finanzielle Rückhalt, die gebündelte Kompetenz und Initiative der zu gründenden Energie-Genossenschaft ändern das.

Denn als Partner der Alsterwatt eG wird ein Spezial-Dienstleister Abrechnungen, Wechselprozesse und Meldewesen übernehmen. „Buzzn“, so dessen Name, wirbt „mit eingebautem Bürokratie-Schutzschild, moderner Software und leidenschaftlichem Support eines Profi-Teams“.

Dass ein Energiegenossenschafts-Projekt Erfolg verspricht, zeigt sich beispielsweise in München. Dort versorgt die erst vor zwei Jahren gegründete „Isarwatt eG“ mittlerweile 17.000 Wohnungen mit umweltfreundlichem und günstigem Mieterstrom. Die Strukturen von „Alsterwatt“ werden denen von „Isarwatt“ gleichen. „Dass Bayern mal mein Vorbild werden könnte, hätte ich auch nie gedacht“, scherzt Joachim Bode.

Freie Dachflächen sollen angemietet werden

Nach seiner Überzeugung muss die Wohnungswirtschaft einen wesentlichen Teil zur Energiewende beitragen. Auch deshalb hat er die Gründung von „Alsterwatt“ mit initiiert. Die Energie-Genossenschaft wird bisher freie Dachflächen und für Heizzentralen in Frage kommende Kellerräume mieten, um Solaranlagen, Blockheizkraftwerke und Brennstoffzellen für die Stromproduktion in Betrieb zu nehmen. Profitieren werden Mieter, Mitarbeiter und Kunden von Mitgliedern der „Alsterwatt eG“.

Joachim Bode ist jedenfalls zuversichtlich, dass sich viele Wohnungsgesellschaften, aber auch Privatleute der neuen Energie-Genossenschaft anschließen werden. „Alsterwatt wird dafür sorgen, dass die Energiewende überall ankommt. Denn Energiegenossenschaften leisten einen wichtigen Beitrag, die Akzeptanz und die Motivation für die Energiewende in breiten Teilen der Gesellschaft zu steigern.“

180.000 Mitglieder

Energiegenossenschaften sind genossenschaftlich organisierte Zusammenschlüsse von Institutionen, Firmen und Privatpersonen, die unter Einsatz regenerativer Ressourcen Energie produzieren, dezentral und unabhängig von Konzernen.





Genossenschaften, die auch als Bürgerenergiegenossenschaften bezeichnet werden, weil sie Bürgern die Beteiligung an der Energiewende ermöglichen, gibt es in vielen Ländern, etwa in Kanada, den USA, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Dänemark.





In Deutschland sind 860 Energiegenossenschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. organisiert.





Mehr als 180.000 Menschen engagieren sich laut Verband in genossenschaftlichen Erneuerbare-Energien-Projekten, von der Energieproduktion und -versorgung, über den (Wärme-)Netzbetrieb bis hin zur Vermarktung.