Moorburg feiert – auch ohne Kohle(strom)

Moorburg.. Das SWAMP! Festival in Moorburg geht an diesem Sonnabend in die sechste Runde und überrascht wieder mit tollen Künstlern, Attraktionen, leckerem Essen und ganz viel Spaß für Große und Kleine. Was als erste Kunstaktionen in Moorburger Gärten 2010 begonnen hat und mit einem kleinen Sommerfest des Elbdeich e.V. weitergeführt wurde, wird immer mehr zur festen Institution im Hamburger Festivalsommer.

In großer Nähe zum Kohlekraftwerk Moorburg unter dem Motto „Keine Kohle, trotzdem Strom“ ist dieses Festival ein regeneratives und überzeugt mit seinem nachhaltigen Konzept aus 100 Prozent Solarstromnutzung durch eine mobile Solaranlage für Bühne und Beschallung. Die hauseigene Solaranlage kühlt die Getränke und beleuchtet das Gelände bei Nacht. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse nahe Hamburger Meile Die hochwertige 3-Zimmer-Neubauwohnung verfügt über eine Wohnfläche von 76m² sowie eine große Sonnenterrasse mit Garten. mehr Um 14 Uhr geht es los mit einem Kinderfest gestartet, geboten werden außerdem Tanzvorführungen, gefolgt von Capoeira und einem Auftritt vom Moorburger Ulrich Kodjo Wendt und seinem UKW Kids Duo. The True Believers bereiten den musikalischen Start in den bunten Festivalabend, gefolgt von Mellow Mark, dem Urgestein der deutschen Reggae-Szene. Die Tanzlust wird gesteigert durch die Hamburger Punkband Turbolenzen, die Brass Riots mit ihrem „Acoustic-Brass-House“ aus zwei Saxofonen und einem Schlagzeug beschließen das Open-Air-Festival. Musik und Tanz nach Mitternacht in der Pausenhalle Ab Mitternacht wird in der Pausenhalle des Vereins mit den Estrellas de Carla weiter gefeiert, die Salsa, Cumbia und Reggae mitbringen. Für Elektro-Fans wird auf der „E-Wiese“, gesorgt – den ganzen Tag lang mit Solarstrom. Wer Lust auf kreative Beschäftigung hat, kann sich am Siebdruck-Bauwagen tolle Motive auf seine Kleidung drucken oder sich am Schminktisch mit Glitzer versorgen. Als Verpflegung stehen vegane oder glutenfreie Crêpes, Pizza aus dem Lehmofen, der nur mit Holz und somit stromfrei betrieben wird, oder leckerer Kuchen und Kaffee, gemacht von den Mitgliedern des Elbdeich e.V., bereit.