Scharnebeck .. Mehr als 600 Badegäste nutzten am gestrigen Sonntag, 25. August, das gute Wetter für einen Ausflug zum Scharnebecker Inselsee. Am Abend kam es dort, so meldet die DLRG im Bezirk Nordheide, zu einem dramatischen Vorfall: Zwei Mädchen – etwa sechs und acht Jahre alt – spielten in der Mitte der Badebucht. Während sie im Wasser tobten, kamen sie immer mehr in einen etwas tieferen Bereich.

Das jüngere Mädchen geriet laut DLRG trotz Schwimmflügeln in Panik und klammerte sich an ihrer großen Schwester fest. Hierdurch wurde das ältere Mädchen unter Wasser gedrückt und das jüngere rief um Hilfe.

Retter suchte mit den Füßen nach versunkenem Mädchen

Da noch viele Badegäste im Wasser waren, standen Rettungsschwimmer der DLRG auch direkt an der Wasserkante. Retter Karsten Kirchgässler (50), der erste Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Adendorf-Scharnebeck, ging bei dem Hilferuf sofort ins Wasser und hob das jüngere Mädchen heraus.

Am Scharnebecker Inselsee rettete Karsten Kirchgässler zwei Mädchen vor dem Ertrinken

Foto: DLRG / HA

Als das ältere Mädchen daraufhin nicht auftauchte, suchte er sofort mit den Füßen den Grund ab, fand das Mädchen zum Glück in unmittelbarer Nähe und konnte auch dieses retten.

Rettungswache fast jedes Wochenende besetzt

Die dortige Wasserrettungswache wird von der DLRG Ortsgruppe Adendorf-Scharnebeck an fast jedem Sommerwochenende besetzt. Die DLRG weist an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren in und am Wasser hin.