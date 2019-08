Grüne fordern mehr Verlässlichkeit im Regionalbahnverkehr

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag Detlev Schulz-Hendel hat das Eisenbahnfahren bereits eigenhändig am Zugsimulator der Eisenbahnfachschule im Braunschweig ausprobiert.

Landkreis Harburg.. Eigentlich wollte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Detlev Schulz-Hendel, die Grünen im Landkreis Harburg am Freitag persönlich über eine Anfrage im Landtag zu Zugausfällen und Zugverspätungen im Regionalbahnverkehr in Niedersachsen informieren. Aber dann fiel sein Zug aus. Und Schulz-Hendel blieb in Hannover sitzen.

Treffender hätte der Abgeordnete die Problematik der vermehrt auftretenden Mängel in Bezug auf einen verlässlichen Personennahverkehr auf der Schiene, nicht auf den Punkt bringen können. Denn die Kleine Anfrage an den Niedersächsischen Landtag umfasst genau das Thema: zunehmende Verspätungen von regionalen Zügen sowie Zugausfälle auf den durch die Metronom Eisenbahngesellschaft betriebenen Strecken. Anzeige HamburgerJOBS.de Projektsteuerer im Baumanagement gesucht Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr „Besonders besorgniserregend ist es, dass mehr als 60 Prozent aller ungeplanten Zugausfälle im Verantwortungsbereich der Eisenbahnverkehrsunternehmen liegen und begründet sind durch fehlende Triebfahrzeugführer und defekte Fahrzeuge“, so Schulz-Hendel. „Rund 42 Prozent der ungeplanten Zugausfälle insgesamt in Niedersachsen sind auf fehlende Triebfahrzeugführer zurückzuführen.“ Der Fachkräftemangel war abzusehen Hier müsse gehandelt werden, so seine Forderung. „Der Fachkräftemangel war abzusehen aber die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben hierauf nicht durch verstärkte Ausbildung reagiert“, kritisiert der Grünen-Sprecher.“ Seine Forderung: Auf Landesebene eine Ausbildungsoffensive für Geflüchtete zu starten, um den Fachkräftemangel durch Quereinsteiger zu entschärfen. Unterstützung bekommt Detlev Schulz-Hendel von den Grünen in Buchholz sowie Kreisvorstand der Grünen Harburg Land. „Momentan erleben wir viele Zugausfälle aufgrund von technischen Störungen der Züge“, sagt Phillip Rowoldt von den Grünen in Buchholz. „Offenbar gibt es einen Wartungs- und Reparaturstau.“ Reparaturstau wird nicht schnell genug abgebaut Es sei unverständlich, dass es der Metronomeisenbahngesellschaft nicht gelinge, diesen schnell zu beheben. Marion Gehrke vom Kreisvorstand der Grünen Harburg Land fordert: „Es müssen jetzt die Weichen richtig gestellt werden, für mehr Verlässlichkeit auf der Schiene. Sonst werden zu recht frustrierte Pendler auf das Auto weichen und das Ziel die Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln krachend verfehlt.“ Als Konsequenz der Mängel im Regionalbahnverkehr haben die Grünen im Landtag einen Forderungskatalog aufgestellt und erwarten, dass die Landesregierung und Verkehrsminister Bernd Althusmann sich mehr als bisher für ein gut funktionierenden Regionalbahnverkehr einsetzen. Neben der Ausbildungsoffensive geht es auch darum, dass bei Ausschreibungen die Qualität und die Verlässlichkeit einen deutlich höheren Stellenwert haben sollen.

( hk )