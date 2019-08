Eine wilde Zeit: All you need is Cheese ist eine Hommage an die 50er-Jahre.

Winsen.. Wir sind in den wilden 50er-Jahren: Es ist die Zeit der großen Caterina Valente, die Zeit der Heimatfilme mit Luis Trenker, die Zeit des heißen Peter Kraus. Gerade ist Elvis als GI in Bremerhaven gelandet, als fünf Frauen beschließen sich selbstständig zu machen. Ihre Männer sind teilweise im Krieg verschollen oder haben ihr Herz in Frankreich verloren.