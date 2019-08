Tag des Luchses im Wildpark Schwarze Berge

Vahrendorf.. „Lenny“ und „Benny“ aus dem Wildpark Schwarze Berge sind bestimmt schon ganz aufgeregt: Am Sonntag, 25. August, stehen die beiden Luchsjungen mit ihren Eltern Ronja und Finn im Mittelpunkt.

Lange Pinselohren, ein runder Backenbart, samtige Pfoten und ein kurzer Stummelschwanz mit schwarzer Spitze zeichnen die Luchse, Europas größte Wildkatze, aus.

Beim Tag des Luchses erfahren Besucher im idyllischen Wildpark vor den Toren Hamburgs alles über die faszinierenden und zugleich seltenen Wildtiere unserer Wälder. Was wiegt so eine große Katze wohl? Was frisst der junge Nachwuchs?

Der Name „Luchs“ bedeutet „Licht, Funkeln“

Wussten Sie, dass der Name Luchs „Licht, Funkeln“ bedeutet und dass nicht nur die Ohrpinsel, sondern auch der helle Bart Luchsen dazu verhilft besser zu hören?

Ab 11 Uhr wartet auf Besucher jeden Alters ein spannendes Programm rund um die eleganten Jäger. Bei einem Luchsquiz können die Teilnehmer für besonders gute Antworten Freikarten für den nächsten Wildpark-Besuch gewinnen, und an einer tierischen Schminkstation (Kostenbeitrag: ein Euro) werden Kinder in kleine Luchse verwandelt.

Stündliche Schaufütterungen

Sportliche können sich beim Blasrohrschießen beweisen, und wer ein Andenken mit nach Hause nehmen möchte, kann sich einen Gipsabdruck (Kostenbeitrag: ein Euro) von einer Luchspfote gießen. Natürlich dürfen sich auch die süßen Luchsbrüder „Lenny“ und „Benny“ bei den stündlichen Schaufütterungen von ihrer besten Seite zeigen.

Der spannende Tag rund um die lautlosen Jäger am Sonntag, 25. August, startet um 11 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, es fällt lediglich der normale Wildpark-Eintritt an.

Mehr zum Luchstag unter www.wildpark-schwarze-berge.de und Tel. 040/81977470. Der Wildpark Schwarze Berge im Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. In der Zeit von Anfang April bis Ende Oktober ist Einlass von 8 - 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn Harburg) bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto (A7, Abfahrt Marmstorf).