Baugenossenschaft plant neue günstige Mietwohnungen

Marode Häuser am Appenstedter Weg werden abgerissen. An ihrer Stelle entstehen größere Neubauten

Eine Visualisierung der Neubau-Wohnhäuser der Wohnungsbaugenossenschaft Süderelbe am Appenstedter Weg in Meckelfeld (Seevetal)

Meckelfeld.. In Meckelfeld sollen mehrere neue Häuser mit Mietwohnungen entstehen. Dafür müssen fünf in die Jahre gekommenen Häuser mit jeweils vier Wohnungen rund um den Appen­stedter Weg weichen. Sie sollen abgerissen werden, die Mieter sind bereits teilweise ausgezogen. Am selben Standort werden in Neubauten 44 größere Wohnungen entstehen.