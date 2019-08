Lange Klingen für die große Show

Moorburg.. Die Schwertspitzen zeigen auf den Anstoßpunkt, die Kämpfer stehen im Kreis darum. Sie heißen Jan, Lars, Melanie, Peter, Sandra, Steffen, Thorsten und Tim, sind zwischen 25 und 53 Jahre alt und von morgens bis nachmittags Informatiker, Verwaltungsbeamte, Ingenieure, Erzieher, Mechatroniker oder Umschüler. Heute Abend sind sie Schwertschüler.

Außer Tim. Der ist der Trainer und begrüßt erst mal alle im Kreis mit einer kurzen Ansprache. Heute soll das Training nicht ganz so intensiv sein, denn den meisten, die hier sind, steckt noch das Musikfestival in Wacken in den Knochen.

Kleine Schlachten und große Scharmützel

Dort haben sie vorgeführt, was sie hier jeden Mittwoch trainieren: Mittelalterlichen Schwertschaukampf. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Enthusiasten aus anderen Trainingsgruppen ihrer Schule haben sie an jedem Tag des Heavy-Metal-Festes, kleine Schlachten und große Scharmützel inszeniert, geschrien, gekeucht, geschwitzt und Spaß gehabt. Denn darum geht es hauptsächlich.

Erst einmal geht es jetzt jedoch darum, Verletzungen vorzubeugen. Das heißt: Aufwärmen! Und das geht beim Schwertschaukampf nicht anders, als bei allen anderen Sportarten: „Laufen!“, sagt Tim, und – auch das ist bei anderen Sportarten nicht anders – mindestens die Hälfte der Angesprochenen sagt per Gesichtsausdruck und Körpersprache: „Och, nöö!“

Training mit dem Bastardschwert

Doch die Vernunft siegt. Mit heterogenem Enthusiasmus werden die Hallenrunden absolviert. Es folgen einige Kraft- und Dehnübungen, dann sind „endlich“ die Schwerter dran.

„Wir trainieren hauptsächlich mit dem Bastardschwert“, sagt Tim. „Das ist ein Eineinhalbhänder, was bedeutet, dass man das Schwert beidhändig oder auch mit einer Hand führen kann.

So sind wir für die Schaukämpfe sehr flexibel“, sagt Tim. Auch die ersten Schwertübungen sind noch eher zum Aufwärmen. „Schattenfechten“, sozusagen. Paraden und Angriffe ohne Partner. Das Wort „Partner“ ist wichtig. Hier wird miteinander gekämpft, nicht gegeneinander.

Es geht um den Spaß

„Es gibt verschiedene Ansätze, sich dem mittelalterlichen Schwertkampf zu widmen“, sagt Tim. „Und ich glaube, jeder hat seine Berechtigung. Uns geht es im Wesentlichen um den Spaß und darum, dass das, was wir zeigen, bei den Vorführungen gut aussieht.“

Dauerhaften Spaß hat man natürlich nur, wenn man sich nicht ständig verletzt. Das ist beim Stricken oder beim Skat einfach beachtet, beim Schwertkampf bedarf die Unversehrtheit jedoch einiger Disziplin.

Wild drauflos gefochten wird deshalb nicht. Jede Angriffsvariante folgt einem standartisierten Muster und hat ihre dazugehörige Parade. Das Training dient dazu, die Abläufe zu verinnerlichen.

„So schaffen wir es, die Schaukämpfe frei zu gestalten, ohne, dass eine Choreografie nötig ist“, sagt Tim. „Denn Choreografien engen ein. müssen auf jeden Vorführungsort neu angepasst werden und haben große Schwächen, wenn mal jemand etwas vergisst.

Eckpunkte der Handlung festgelegt

Bei uns sind die Eckpunkte der Handlung festgelegt und dazwischen sind wir frei. Die große Kunst ist es, den anderen gut aussehen zu lassen. Die ganz hohe Kunst wird es, wenn das gegenseitig geschieht.“

Bis die Grundabläufe sitzen, wird in Anfängerkursen mit Holzschwertern trainiert. Erst nach so einem Grundkurs erhält man seinen „Kämpferausweis“ und darf in jeder der elf Trainingsgruppen der „Schule für Schwertschaukampf“ zwischen Bassum und Kiel trainieren sowie an den Vorführungen auf Mittelaltermärkten, Stadtfesten oder Rockfestivals teilnehmen.

Requisiten werden auch gerne verliehen

Ein wirklich teures Hobby ist das nicht unbedingt: Die Schwerter stellt die Schule, zum Training trägt man normale Sportkleidung und die Gewänder für die Vorführungen sind günstiger, als ein guter Judoanzug. Anders, als bei Gruppen, die „historische Schwertkämpfe“ betreiben, braucht man für die Shows auch keine Rüstung.

„Obwohl viele Leute natürlich mit der Zeit solche Dinge zusammensammeln“, sagt Tim. „Aber diese Requisiten werden auch gerne verliehen und geteilt.“

Mittlerweile klingt Metall auf Metall. „Dengeln“ nennen die Sportler den Teil des Trainings, der am meisten Spaß macht. Auch hier geht es darum, gemeinsam komplexe Abläufe zu verinnerlichen. Später gehen die Schwertkämpfer dazu über, sie zu kombinieren. Langsam beginnt es, schweißtreibend zu werden.

So ein Bastardschwert wiegt etwa eineinhalb Kilo – und die Hebelwirkung der langen Waffe ist nicht zu unterschätzen. „Nach zwei Stunden Dengeln ist man zwar erschöpft, aber jedem geht es besser, als vorher“, sagt Tim und holt seine Leute in den Kreis. Abschied. Zumindest für heute.

Wer spontan Lust hat, die Schwertschaukämpfer einmal in „Gewandung“ – so das Schwertkämpferfachwort für Kostüm – zu erleben, oder gar sich selbst am Zweihänder auszuprobieren, hat am Sonnabend, 17. August, beim „Sommer im Park“ auf der Harburger Freilichtbühne im Stadtpark die Gelegenheit dazu: Ab 16 Uhr gibt es eine Vorführung der Moorburger Gruppe und ein Schnuppertraining. Den nächsten Grundkurs im Raum Harburg veranstaltet die Schule am Wochenende, 21. und 22. September, in der ehemaligen Schule Moorburg. Dort findet mittwochs auch das Fortgeschrittenentraining statt. Etwas früher gibt es Kurse in Kiel und Pinneberg. Mehr Informationen unter: www.schwertschaukampf.de