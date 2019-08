Jork .. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf dem Obstmarschenweg in Jork ereignet. Eine 19-jährige Golffahrerin aus Jork war mit ihrem Auto ortseinwärts unterwegs und wollte nach links in die Weidenstraße abbiegen.

Ein hinter ihr fahrenden Porschefahrer musste deshalb abbremsen, als von hinten ein 21-jähriger Golffahrer aus Jork mit hoher Geschwindigkeit die vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholte und dann dem abbiegenden Auto in die linke Front fuhr. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Schöne Eigentumswohnung in Hamburg-Rahlstedt Diese Neubauwohnung im Babenstieg verfügt über einen schönen Balkon, eine Fußbodenheizung und weitere hochwertige Ausstattungsmerkmale. mehr Personensuche mit mehreren Streifenwagen Bei dem Unfall wurde die 19-jährige Jorkerin schwer und der 21-jährige Jorker leicht verletzt, sie mussten in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude eingeliefert werden. Der bisher unbekannte Beifahrer aus dem Fahrzeug des 21-Jährigen flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und konnte trotz einer Personensuche mit mehreren Streifenwagen nicht gefunden werden. Die Ortswehren Jork, Hove, Ladekop und Borstel waren alarmiert worden, da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass mehrere Personen in den Autos eingeklemmt wären. Die Landesstraße 140 musste bis gegen 21 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung eingeleitet. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Identität des Beifahrers machen können, werden gebeten, sich unter 04162/91 29 70 zu melden.