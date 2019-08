Kinderschminken – gibt es auch beim Jubiläum in Harburg

100 Jahre Jubiläumsaktionen in der Bücherhalle Harburg

Harburg .. Die Bücherhalle Harburg nimmt teil am Jubiläum der Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen, die 100 Jahre alt geworden ist. An diesem Sonnabend gibt es dazu in allen Hamburger Bücherhallen Programme rund um Bücher und Medien.