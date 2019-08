Landschaften voller Licht und Farbe

Jesteburg .. Eine einzigartige Dünenlandschaft inspirierte vor gut 100 Jahren zahlreiche Künstler: In Nidden auf der Kurischen Nehrung entstand um 1900 eine bedeutende Künstlerkolonie. Die Kunststätte Bossard zeigt in ihrer neuen Ausstellung „Eine Landschaft voll Licht und Farbe“ Kunstwerke aus der Privatsammlung des Hamburgers Bernd Schimpke und des Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg.

Nidden, ein abgelegenes Fischerörtchen, wurde ab 1900 zu einem Sehnsuchtsort für Maler wie Lovis Corinth, Max Pechstein, Daniel Staschus, Hans Julius Kallmeyer und Carl Knauf.

Auf der Suche nach Ursprünglichkeit, Inspiration und Ruhe verbrachten die Maler ihre Sommermonate an dem schmalen Landstrich zwischen Ostsee und Kurischem Haff. Eine Künstlerkolonie entstand, der nicht nur Maler, sondern auch Schriftsteller, Dichter und Musiker angehörten.

Kornblumen- oder Kobaltblau des Himmels und Meeres

Fasziniert von dem Licht und Farbe der Landschaft, dem strahlenden Kornblumen- oder Kobaltblau des Himmels und Meeres, den dunklen Nuancen des Haffs und der strahlend gelben, mitunter silbrigen Dünenlandschaft, schufen die dort tätigen Maler beeindruckende Landschaftsbilder.

Als Italien des Nordens wurde Nidden genannt. Regionale Merkmale wie die große Wanderdüne, die auch als preußische Sahara bezeichnet wurde, die Fischerhäuschen und die Kurenkähne der einfachen Fischer, das wechselnde Gesicht des Haffs, aber auch die Elche in der Landschaft, wurden auf den Leinwänden gebannt.

Historische Fotografien und Werbegrafiken

Die Ausstellung an der Kunststätte Bossard zeigt eine große Bandbreite an Themen und Stilrichtungen der in Nidden tätigen Künstler. Historische Fotografien und Werbegrafiken aus dieser Zeit geben einen Einblick in das damalige Leben in und um Nidden.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag um 11 Uhr von Dr. Gudula Mayr, Leiterin der Kunststätte Bossard, und Dr. Jörn Barfod, stellvertretender Leiter und Kustos am Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg, der einen Einführungsvortrag hält.

Auch Der Sammler und Leihgeber Bernd Schimpke ist anwesend. Der Gitarrist Michael Bentzien aus Hamburg begleitet die Eröffnung musikalisch.

Künstlerkolonie Nidden – Eine Landschaft voll Licht und Farbe, Ausstellung vom 18. August bis 10. November, Kunststätte Bossard, Jesteburg, geöffnet Mi-So 11-18 Uhr, ab 1. November So 11-16 Uhr. Eintritt 8 Euro, weitere Infos unter 04183/5112.

Auch die Sommerakademie an der Kunststätte lädt dazu ein, sich von den Künstlern aus Nidden inspirieren zu lassen. Vom 19. bis 23. August, jeweils 11-17 Uhr, probieren die Teilnehmer unter der Anleitung der Künstlerin Alexandra Eicks verschiedene Motive und Techniken aus. Die Gebühr beträgt 250 Euro plus Material. Infos und Anmeldung unter Tel. 04183/5112.