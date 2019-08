Wini Macken Open Air in Handeloh

Handeloh.. Hunderte Rockfans werden an diesem Sonnabend wieder nach Handeloh in die Nordheide kommen, um einen unvergesslichen Tag auf dem Wini Macken Open Air zu erleben. Auch in diesem Jahr sind wieder unzählige freiwillige Helfer im Einsatz, damit es den Gästen an nichts fehlt und sie eine großartige Feier haben können. Aber auch die Toleranz der Ortsbewohner trägt dazu bei, dass dieses Festival mitten im Dorf eine ganz besondere Atmosphäre hat.

Wieder einmal sorgen hervorragende Bands für erstklassigen Musikgenuss. Den Anfang macht das Duo „Horst With No Name Orchestra“. Der minimalistische Sound der beiden coolen Typen aus Hamburg ist hausgemacht, billig und einfach zu durchschauen, aber schwer zu kopieren. Trash-Rock’n’Roll-Rockabilly-Blues-Punk-Soul der einzigen Two Men Band der Welt, die klingt wie eine One Man Band…

Dorky Dorks mit wachsender Fangemeinde

Seit nunmehr acht Jahren rocken die Dorky Dorks nun schon bei wachsender Fangemeinde durch Deutschland und Europa. Auf Festivals wie Wedding Rock, Wini Macken oder zuletzt im der ausverkaufen Ingo Hall zeigen sie mit eigenen und Coverstücken von Motörhead bis Danko Jones wer die „fucking beste Rockband der Welt“ ist.

Red Dead Roadkill – dunkel, wütend, betörend und hungrig: Aus der Asche einer schon vergessenen Band entspringt ein neuer Phönix. Geschmiedet wurden „songs from the heart for the soul“. Bodenstampfender, handgemachter Gitarrenrock mit femininem Galionsdrachen aus Hamburgs Dunkelkammern macht künftig die Bühnen unsicher.

In der Welt von Blessed Hellride gibt es weder Schwachheiten noch halbherzige Kompromisse. Ganz im Gegenteil: Die fünfköpfige Band aus Trier prügelt ihren adrenalinbefeuerten Heavy Rock mit einer Leidenschaft aus der Hüfte, die keine Wünsche offenlässt und in punto Professionalität und stilistischer Ausrichtung namhafte internationale Vorbilder besitzt.

Im siebten Iron-Maiden-Himmel

Powerslave haben sich auf die Fahne geschrieben, die Songs von Iron Maiden mit viel Herzblut und Leidenschaft detailgetreu auf die Bühne zu bringen und lassen so die Fanherzen höher schlagen. Mit ihrer impulsiven Liveshow katapultieren sie seit 1998 jedes Publikum in den siebten Maiden-Himmel.

In den Umbaupausen spielen Akustik-3, bestehend aus Kai Jessen, Mike Buchwald und Michael Matthies, Songs von den Beatles bis ZZ Top. Genug Getränke, Wurst, Fleisch sowie vegetarische Tortillas sorgen dafür, dass keiner durstig oder hungrig feiern wird.

Wini Macken Open Air, Sonnabend, 17. August, Einlass ab 13 Uhr, Hauptstraße 33, Handeloh, Eintritt 18 Euro. Parkplätze sind ausgewiesen und der Bahnhof ist wenige Schritte entfernt.