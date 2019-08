Als die Maschener sich an der „Bude“ trafen

Die Wundertüten und Lakritzpfeifen in der „Bude“ von Dora Reuss waren unwiderstehlich. Jeden Tag, wenn der kleine Joachim auf dem Schulweg dort vorbeikam, machte ihn schon die Aussicht auf eine süße Leckerei aus dem Kiosk glücklich. Und das war erst der Anfang.

Seit der Einschulung 1956 ging er jeden Tag die damals noch gepflasterte Horster Landstraße entlang – und auf dem Weg gab es allerhand zu schauen oder in den vielen kleinen Läden zu besorgen.

Noch immer ein vertrauter Weg

Heute wohnt Joachim von Elsner in direkter Nähe zu seinem Elternhaus am Alten Postweg, die Horster Landstraße ist noch immer ein vertrauter Weg. Doch in den vergangenen Jahrzehnten ist viel passiert, die meisten der Läden sind verschwunden, die Straße viel stärker befahren.

Luftaufnahme der heutigen Horster Landstraße in Maschen.

Foto: Matthias Clausen / Kulturstiftung Seevetal

Jetzt sucht der 69-Jährige gemeinsam mit seinen Mitstreitern von der Kulturstiftung Seevetal weitere Geschichten und Erinnerungen an Straße, die das Dorfleben damals wie heute prägte.

26 Geschäfte haben sie bisher gezählt, die in den 1950er- und 1960er-Jahren dort ansässig waren. Heute sind es gerade mal neun, darunter der Fahrradladen, das griechisches Restaurant und die Eisdiele. An ihrer Stelle stand früher die „Bude“, daneben gab es die Post und ein Geschäft für Eisen- und Haushaltswaren.

Herr Pape, der Milchhändler

„Dort hat der Verkäufer aus vielen kleinen Kisten immer die richtige Schraube herausgesucht, die man gerade brauchte“, erinnert sich Joachim von Elsner. In einem heutigen Wohnhaus hatte Herr Pape, der Milchhändler, sein Geschäft. „Dort gab es die geschlagene Sahne auf ein Stück Papier zum Mitnehmen, auch sonntags.“

Auf seinem Schulweg kam der Junge damals auch an der Schlachterei Fornefett vorbei. „Die war uns Kindern ein bisschen unheimlich“, sagt er. „Wir beobachteten gebannt, wenn Herr Fornefett montags zwei Rinder und einige Schweine auf den Hof fuhr.

Eimerweise Blut in der Grube

Und wenn dann der Schlachtergeselle eimerweise das Blut der geschlachteten Tiere in eine Grube entleerte.“ Außerdem passierte der Schüler die Drogerie Schlei, den Obst- und Gemüseladen von Heinz Bock, Kohlen-Dittmer und einen weiteren Krämerladen.

Immer gut für einen kurzen Stopp war der Laden von Bäcker Heick, wo es besonders gute Mohnstuten, Mandelhörnchen und Ochsenaugen gab. Nach der Hausarztpraxis, einem Lebensmittelgeschäft, einer Müllkippe und einer Gärtnerei kam am Ende des Straßenabschnitts wieder ein Kiosk, betrieben vom kriegsversehrten Herrn König.

Zitronenbonbons in blaubesternter Tüte

„In einem Rollstuhl saß er hinter seiner Luke und verkaufte fünf Zitronenbonbons in blaubesternter Tüte für einen Groschen“, erzählt Joachim von Elsner.

Die Horster Landstraße in Richtung Maschen-Heide (so sagte man) zwischen der Friedenskirche und der Tischlerei (heute Diestelmeier)

Foto: unbekannt (Postkarte) / Kulturstiftung Seevetal

Eine besondere Bedeutung hatte damals das Heidehaus für die Maschener, genauer gesagt, das kleine Gebäude neben dem Gastronomiebetrieb. „Das war der Saal“, sagt der pensioniert Bibliothekar.

„Er wurde zum Tanzen genutzt und zwei- oder dreimal in der Woche kam ein Filmvorführer aus Hamburg. An das Kino erinnern sich heute noch viele Menschen in Maschen.“

Gemeinsam mit Matthias Clausen, Mitglied im Stiftungsrat, hat er bereits einige solcher Erinnerungen an die Horster Landstraße zusammengetragen. „Ich erinnere mich auch gut an den Schuster, ein ziemlich knorriger Mensch“, sagt Matthias Clausen, der seit 1959 an der Straße wohnt

„Er saß in seiner winzigen dunklen Bude zwischen all den Holzleisten, das war immer sehr spannend für uns Kinder.“

„Viel mehr als Nostalgie“

Der Gedanke hinter dem Projekt „Meine Geschichte“ geht jedoch über das Sammeln schöner Kindheitserinnerungen hinaus. Vielmehr sollen die Menschen in Maschen und Horst angeregt werden, sich mit ihrer Heimat und der regionalen Geschichte zu beschäftigen.

„Für mich ist das viel mehr als Nostalgie. Wir wollen gucken, wie sich Dörfer verändern“, sagt Joachim von Elsner. „Es geht um Fragen wie: Wo kommen wir her? Und wo soll es hingehen?“

Die Initiatoren hoffen, dass nun Menschen aus Maschen und Horst noch viele weitere Geschichten, Anmerkungen und auch Bilder rund um die Horster Landstraße vor 1970 beisteuern. Die Ergebnisse sollen in einem Band veröffentlicht werden.

Das Projekt soll der Auftakt sein für eine umfassende Förderung des Heimatgedankens durch die Kulturstiftung. Angedacht ist zum Beispiel eine Kooperation mit Schulklassen. Die Schüler könnten Informationen über Menschen im Ort zusammentragen, das beste Biografieprojekt würde mit einem Preis der Stiftung belohnt.

Beiträge für „Meine Geschichte“ können bis Ende des Jahres per E-Mail an meine_geschichte@kulturstiftung-seevetal.de geschickt werden. Wer seine Erinnerungen lieber erzählen will, kann bei der Stiftung auch einen Termin für ein Interview vereinbaren.