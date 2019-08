Außenmühlenfest – trotz Regenstart eine gute Bilanz

Die Veranstalter mussten am Ende sogar Waren mehrmals nachbestellen.

Foto: Axel Tiedemann / AT

Hamburg. Tagsüber ein Familienfest, abends eine Partymeile: Seit mehr als 30 Jahren schon ist das Außenmühlenfest der große Harburger Treffpunkt im Hochsommer und eines der beliebtesten Feste im Hamburger Süden. Musikbühnen, Buden und Infostände wie hier von Falkner Jörg Johannsen lockten nach Schätzung der Polizei an jedem der drei Tage an diesem Wochenende bis zu 5000 Besucher an den Harburger Stadtparksee.

Der Freitagabend begann mit einem Regenschauer Trotz Regenstart am Freitag wurden die Erwartungen der Veranstalter dabei übertroffen. "Wir mussten mehrmals sogar Ware nachbestellen, hieß es in einer ersten Bilanz