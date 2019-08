„Kinder und Jugendliche brauchen manchmal auch einen Ansprechpartner außerhalb der Familie“. Dabei ist ihr wichtig, den jungen Menschen auch den christlichen Glauben jugendgerecht näher zu bringen. Luisa Heckmann ist in Garstedt aufgewachsen und war damals in der Kirchengemeinde Salzhausen in der Jugendarbeit aktiv.

„Kinder-Action-Tage“ für alle Grundschüler

Sie studierte in Osnabrück Theologie und Kulturwissenschaften. Zur Zeit absolviert sie noch eine Langzeit-Fortbildung in Religionspädagogik. Berufliche Stationen waren Hanau sowie die Region der Kirchengemeinden Maschen, Meckelfeld und Hittfeld.

Jetzt freut sich die junge Diakonin darauf, an nur einem Ort wirken zu dürfen. Ein erstes Angebot sind „Kinder-Action-Tage“ für alle Grundschüler, die Luisa Heckmann monatlich anbieten möchte.

Als erster Termin ist Samstag, 21. September geplant. Privat reist Luisa Heckmann gern oder ist mit ihrem Hund unterwegs. Sie ist verheiratet und lebt in Winsen.