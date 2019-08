Fast jede zweite Lehrstelle im Landkreis noch nicht besetzt

Die Zahl der offenen Lehrstellen ist damit höher als in den beiden vorhergegangenen Jahren. „Zum selben Zeitpunkt waren 2017 insgesamt 41 Prozent der Stellen unbesetzt. 2018 waren es 38 Prozent“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur, Kerstin Kuechler-Kakoschke. Bilanz für die Saison soll am 30. September gemeinsam mit der IHK und der Handwerkskammer gezogen werden. Insgesamt hatte die Agentur 1085 Lehrstellen aufgelistet.

„Noch ist viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt“, erklärt Kuechler-Kakoschke. Klar ist jedoch: In diesem Jahr sank die Zahl der Bewerber im Vergleich zum Vorjahr um 183 auf 1319. So macht sich die demografische Entwicklung bemerkbar.

Viele Jugendliche bewerben sich zuerst in Hamburg

Es gibt aber noch weitere Gründe für die bislang geringe Zahl der abgeschlossenen Verträge. So orientieren sich inzwischen 51 Prozent eines Jahrgangs in Richtung Abitur und Abiturienten sehen zunächst auf ihre Chancen für ein Studium. „Das verringert natürlich das Potenzial für die Firmen“, so die Agenturchefin. Dazu kommt, dass sich viele Jugendliche zunächst in Hamburg bewerben und die Sommerferien 2018 später begannen und damit im Vorjahr mehr Zeit für die Personalabteilungen blieb, sich um geeigneten Nachwuchs zu kümmern.

Kuechler-Kakoschke appellierte am Donnerstag erneut an die Unternehmen, weniger leistungsstarken Jugendlichen eine Chance zu geben: „Wir können mit Nachhilfeunterricht helfen, wenn Lehrlinge Hilfe in der Berufsschule brauchen. Die Agentur übernimmt dafür die gesamten Kosten.“

Lebensmittelindustrie bietet gute Bezahlung

NGG-Geschäftsführer Steffen Lübbert verweist auf die Chancen für Schulabgänger in der Ernährungsbranche: „Vom Milchtechnologen bis zur Chemielaborantin – die Lebensmittelindustrie bietet hochtechnische Berufe bei überdurchschnittlicher Bezahlung. Im Kreis Harburg haben Firmen noch 24 freie Plätze zu vergeben.“ Die Ernährungsindustrie ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland. Im Kreis Harburg zählt die Branche 2000 Beschäftigte.

Nach Einschätzung des NGG-Geschäftsführers dürften gelernte Fachleute kaum Probleme haben, eine passende Stelle zu finden. „Gefragt ist insbesondere die Fachkraft für Lebensmitteltechnik“, so Lübbert. Diese Techniker seien aber nicht nur „Experten für Kekse, Käse und Kuchen“. Die Digitalisierung schreite in dem Berufsfeld besonders rasch voran. Die künstliche Intelligenz ist in der Ernährungsindustrie längst angekommen.“