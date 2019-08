Kettensägenkunst und Local Heroes

Harburg.. Wenn am Freitag um 16 Uhr das 34. Außenmühlenfest eröffnet wird, kann es auf eine lange Geschichte zurückblicken, die mit einer Schnapsidee begann (siehe unten). Wohl nicht ganz so betrunken, aber auf alle Fälle ziemlich spontan, bekam Sören Noffz einst die Idee für ein Element des Außenmühlenfestes, das sich heute niemand mehr wegdenken kann, das im Vergleich zum Gesamtfest aber relativ jung ist: Die Schnitzerbühne auf dem Außenmühlenfest geht in diesem Sommer in ihr siebtes Jahr.