Die Jungen Chöre München treten in Buxtehude auf – ein Gesangsensemble mit über 60 Jahren Tradition.

Buxtehude.. „Die fabelhafte Welt der Chormusik“ – unter diesem Motto gastieren die Jungen Chöre München während ihrer Sommertournee am 21. August in Buxtehude. 35 junge Sängerinnen und Sänger werden unter der Leitung von Bernhard Reimann die Zuhörer in ihren Bann ziehen.