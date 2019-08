So ist der Rohbau der Schulsporthalle „Ilmer Barg“ soweit fertig, dass mit dem Innenausbau und der Haustechnik der Dreifeld-Halle begonnen werden kann. Jeder Hallenteil bekommt zwei Umkleidekabinen mit Sanitärbereich. Auf der großen Dachfläche ist eine Photovoltaikanlage geplant. Die Sporthalle soll im Juni 2020 fertig sein.

Sie wird doppelt so groß wie die alte, abgebrannte Halle. Die Planung bis zum Bauantrag hat die städtische Hochbauabteilung übernommen. Die Ausführung und Bauleitung liegt in den Händen des Architektur-Studios Reucher aus Hanstedt. Hochbauamtsleiter Stefan Schmitt-Wenzel ist zuversichtlich, dass die Kosten von 5,6 Millionen Euro eingehalten werden können.

Hochbauabteilung bereitet weitere Projekte vor

Die Hochbauabteilung bereitet noch weitere Projekte vor. So werden die Arbeiten für das Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftsraum in Laßrönne und für die Kindertagesstätte in der Norderbülte ausgeschrieben. Baubeginn für beide Projekte soll im Oktober sein.

In der Norderbülte sollen der Kindergarten mit drei Elementar- und drei Krippengruppen sowie 150 Wohnungen entstehen. Für die Erschließung werden sechs Straßen gebaut, die nach Personen benannt werden, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben oder dessen Opfer geworden sind.

In Stöckte wird am Querweg gearbeitet

In Stöckte wird am Querweg gearbeitet. Jetzt ist das Stück vom Grasweg bis zum Ende des Querwegs am Stöckter Deich an der Reihe. Die 2,5 Millionen Euro teure Maßnahme wird über das Dorfentwicklungsprogramm Winsener Marsch gefördert und soll Ende September abgeschlossen sein.