Stade.. Im Rahmen des 19. Holk Kulturfestivals in Stade wird die berühmte Verdi-Oper „Nabucco“ unter freiem Himmel aufgeführt. Die Festspieloper Prag zeigt Giuseppe Verdis Opernklassiker in der Festung Grauerort in Stade-Bützfleth. Das Publikum erwartet eine wunderschöne, traditionelle Inszenierung in italienischer Originalsprache und prächtigen Kostümen.