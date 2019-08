Hoopte und Tönnhausen sollen schöner werden

Winsen.. Für zwei weitere Projekte der Dorfentwicklung hat die Stadt Winsen jetzt Förderzusagen vom Land Niedersachsen erhalten. Es handelt sich um die Sanierung des Denkmals in Hoopte und die Umgestaltung des Bereichs rund um die Feuerwehr und das Ehrenmal in Tönnhausen. Die beiden Ortsteile gehören zur Dorfregion „Winsener Marsch“, für die mit Hilfe von Bürgern an einer Aufwertung des öffentlichen Raums gearbeitet wird. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt.

In Hoopte wird noch in diesem Jahr das Denkmal umfassend saniert. Nachdem der Förderbescheid vorliegt, kann für Tönnhausen nun zunächst die Planung zum Abschluss gebracht und das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren abgewickelt werden. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen.

Die Umgestaltung umfasst unterschiedliche Maßnahmen. Dazu gehören in Tönnhausen neue Fußwege und Hochborde, die auf den Buseinstieg angepasst werden. Auf der Nordseite der Tönnhäuser Dorfstraße ist ein neues Buswartehäuschen vorgesehen. Der Vorplatz der Feuerwehr erhält eine neue Pflasterung, wobei der Höhenunterschied zwischen Parkplatz und Fahrzeughalle ausgeglichen wird.

Bedarfsampel gehört zum Gesamtpaket

Im Eingangsbereich der Feuerwehr entsteht eine neue Fahrradabstellanlage mit Dach. Die Grünanlagen rund um das Ehrenmal sollen auf der Grundlage einer Freiraumplanung gestaltet und aufgewertet werden. Schließlich gehört eine Bedarfsampel als Hilfe zur sicheren Querung der Tönnhäuser Dorfstraße zum Gesamtpaket, das insgesamt 350.000 Euro kosten soll.

„Das ist eine stattliche Summe, die in unseren Ortsteil investiert wird“, freut sich der Ortsvorsteher und Vorsitzende des Unterarbeitskreises Wolfgang Rieckmann. „Tönnhausen wird noch einmal um einiges schöner.“

Der ländliche Raum soll vital bleiben

„Dass Fördermittel aus der ,Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes’ bewilligt worden sind, ist maßgeblich der Vorarbeit des Arbeitskreises zu verdanken. In Tönnhausen wie in Hoopte, Laßrönne und Stöckte wird konstruktiv und sachlich darauf hingearbeitet, die ländlichen Räume vital zu halten. Das ist ein wichtiges Anliegen der Gemeinschaft“, so Winsens Bürgermeister André Wiese.

Zu weiteren Arbeitskreis-Sitzungen in den genannten Ortsteilen soll in der zweiten Hälfte des Jahres erneut eingeladen werden. Die Stadtverwaltung wird die Termine per E-Mail, Veröffentlichungen auf der Website der Stadt sowie in Presse öffentlich machen. An den Sitzungen können auch neue Interessenten teilnehmen.