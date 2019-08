Harburg.. Boote, Burger, Beach-Atmosphäre – so lässt sich beschreiben, was Timo Timmermann und seine Crew auf zirka 1000 Quadratmetern vor dem Neuländer Elbdeich vorhaben. Schon im vergangenen Jahr starteten sie hier ihre „Harbour Boat Tours“ mit kleinen Mietbooten, die man ohne Führerschein fahren darf.

Jetzt legen sie noch einen drauf: „Nachdem der Schwerpunkt im letzten Jahr auf dem Bootsverleih und den geführten Bootstouren lag, wollen wir in diesem Jahr den Gastronomiebereich deutlich ausbauen“, sagt Timo Timmermann.

Dafür nahm Timmermann noch Nachbargrundstücke hinzu, baute seine Bootshalle zum Club um, beantragte Genehmigungen, bekam Auflagen, setzte diese um und hofft jetzt, da er seinen „Laguna Bay Beach Club“ eröffnen kann, auf einen sonnigen Spätsommer. „Ich gehe davon aus, dass die Saison bis Oktober gehen kann, und danach können wir immer noch kleine Events in der Halle machen“, sagt der Wirt.

Beach-Club ist klein aber fein

Wer hier einen Beach Club von den Ausmaßen erwartet, die der Club am Veritaskai hatte, täuscht sich. Das Gelände zwischen der Europabrücke und den Eisenbahnbrücken ist nicht so groß, dass man hier noch ein Beachvolleyballfeld hätte hinbauen können. Um im Liegestuhl zu lümmeln, die Schuhe auszuziehen und den Sand an den Füßen zu spüren, reicht es aber allemal. Kommt einmal ein Regenschauer, muss nur der Mann am Grill nass werden.

Schlagersänger Peter Sebastian war beim Angrillen zu Gast.

Foto: Lars Hansen / xl

Die alte Bootshalle ist zur Bar und Lounge ausgebaut worden und bietet genügend Gelegenheit zum komfortablen Abhängen. „Donnerstags wollen wir hier zum After-Work-Club einladen, freitags und sonnabends ist Party angesagt, sonntags Familientag mit Brunch“, sagt Timmermann. „In der Woche wollen wir außerdem einen wechselnden Mittagstisch für kleines Geld anbieten.“

Selbst die Teller sind biologisch abbaubar

Auf die Teller aus gepressten Palmenblättern – biologisch abbaubar und passend zum Beach-Thema – kommen Salate und Gegrilltes, Die Ware holt Timmermann täglich frisch. „Nicht nur wegen der Qualität, sondern, weil ich auch die Bedarfe dann besser abschätzen kann und ich am Ende nichts verschwende“, sagt er. Erklärtes Ziel ist es, nachhaltig zu wirtschaften. Auf Plastik wird komplett verzichtet. Bunte Trinkhalme für seinen Drink sucht man deshalb vergebens.

Wenn auch der Schwerpunkt nun bei der Gastronomie liegen soll, die Event- und Freizeitangebote des Clubs bleiben. Besonders beliebt waren im vergangenen Jahr bereits der Bootsverleih, und die geführten Bootstouren durch den Hamburger Hafen. Fünf kleine Boote mit je vier Plätzen stehen bereit. Mit ihren 15-PS-Außenbordmotoren dürfen sie ohne Bootsführerschein gefahren werden. Gäste können die Boote individuell mieten oder aber an einer geführten Tour mit mehreren Booten teilnehmen.

Laguna-Bay-Crew bietet auch Hafentouren an

Zwei Standardtouren durch den Hafen sind im Angebot: eine zweistündige über Süderelbe, Köhlbrand, Rethe und Reiherstieg und eine vierstündige mit Speicherstadt und den Bille-Kanälen. Außer mit den Booten bietet die Laguna-Bay-Crew auch Hafentouren mit dem „Seqway“, ein dem mit g geschriebenen Namensvetter nicht unähnliches Elek-trozweirad, an. Für Gruppen kann jede Tour auch individuell gestaltet werden.

Zur Vorab-Eröffnung waren schon mal einige Harburger Szene-Gäste, wie Kettensägenschnitzer Sören Noffz oder Schlagersänger Peter Sebastian gekommen und probierten, was Timo Timmermann und seine Bedienungen so grillen und zapfen. „Ich war eigentlich auf der Suche nach einer Dreh-Location für einen Videoclip hier“, sagt Sänger Sebastian, „aber ich glaube, ich werde auch so jetzt öfter mal vorbeikommen. Essen und Atmosphäre stimmen jedenfalls.“