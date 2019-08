Hittfeld lädt zum Volks- und Schützenfest

HIttfeld.. Die Bezeichnung „Volks- und Schützenfest“ wird in Hittfeld ganz bewusst verwendet, denn neben dem traditionellen Wettbewerb um den Titel des Schützenkönigs stehen die Bürger und ganz besonders die Kinder vom 9. bis 12. August im Mittelpunkt. Die Hittfelder Schützen wollen ihr Fest nutzen, um für ihren Sport, ihre Tradition und für das gesellige Vereinsleben zu werben, und bieten über vier Tage ein vielseitiges Programm.

Die Jugendarbeit ist eine der zentralen Aufgaben der Schützenvereins Hittfeld, so dass das beliebte Kinderfest eine wesentliche Attraktion ist. Für jede Altersgruppe werden Spiele und Wettbewerbe angeboten, bei denen es unter anderem Freikarten für die Karussells und Buden auf dem Festplatz zu gewinnen gibt. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre können mit dem Luftgewehr auf den Kinderkönigsvogel schießen. Beim traditionellen Ummarsch durch Hittfeld und dem anschließenden Zapfenstreich vor der beleuchteten Mauritiuskirche (Freitag, 22 Uhr), wird der amtierende Schützenkönig offiziell verabschiedet.

Freigetränk für Besucher im Hawaii-Hemd

Der Schützenfest-Sonnabend mit der „Havanna-Party“ (19,30 Uhr) eine neue Attraktion. Wer im Hawaii-Hemd kommt, erhält ein Freigetränk. DJ Udo Ehlert legt Stimmungsmusik, Oldies und Schlagern bis hin zu Rock’n’Roll und hawaiianischen Klängen auf. Parallel ist der Festplatz mit all seinen Buden, dem Autoscooter, Schießbude, Crêpes und Burger,für alle bis spät in die Nacht geöffnet. Für die Starken gibt es am Sonnabend den Wettbewerb im Bierfassstemmen, erste Runde: 16 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen auf dem Festplatz mit Live-Musik, Kinderfest, Laserpistolenwettkampf und Hufeisenwerfen. Zudem wird um den Titel des Bürgerkönigs gekämpft. Vor dem Festplatz wird ein Flohmarkt zugunsten der Jugendarbeit im Schützenverein geboten, Stände können für 1 Euro je Meter bei Kornelia Mrugalla, Telefon: 0170/4940121, angemeldet werden (Mo-Fr, 18-21 Uhr).